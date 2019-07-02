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Жизнь

Утром 3 июля в Барнауле завоют сирены

С 9:30 до 10 утра 3 июля в Барнауле будут тестировать работу сигнала системы оповещения во время учений на «Барнаульском водоканале».

Громкоговорители. Сирена. Видеокамеры.
Громкоговорители. Сирена. Видеокамеры.
Анна Зайкова

Жителей и гостей города просят сохранять спокойствие. Это тактико-специальное учение, во время которого будут ликвидировать условную аварию на химически опасном объекте.

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