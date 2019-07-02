Утром 3 июля в Барнауле завоют сирены

Жителей и гостей города просят сохранять спокойствие. Это тактико-специальное учение, во время которого будут ликвидировать условную аварию на химически опасном объекте.
С 9:30 до 10 утра 3 июля в Барнауле будут тестировать работу сигнала системы оповещения во время учений на «Барнаульском водоканале».
Жителей и гостей города просят сохранять спокойствие. Это тактико-специальное учение, во время которого будут ликвидировать условную аварию на химически опасном объекте.
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