Утром туман, а днем тепло. Какая погода будет 8 сентября в Алтайском крае

Погода в Алтайском крае
Ночью в Алтайском крае температура составит +2...+12 градусов. По северу и востоку местами небольшие дожди. В утренние часы местами туман.
Ветер юго-западный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.
Днем потеплеет до +15...+20 градусов. По северу и востоку местами небольшие дожди. В утренние часы местами туман.
Ветер юго-западный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.
Погода в Барнауле
В Барнауле ночью столбики термометров покажут +7...+9 градусов. Ветер юго-западный, 2-7 м/с. Небольшой дождь.
Днем температура составит +16...+18 градусов. Ветер юго-западный, 2-7 м/с.