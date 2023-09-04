4 сентября
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Жизнь

"Снег глубок — год хорош". Синоптики предупредили об аномальной снежной зиме на Алтае

Аномально снежный прогноз погоды на зиму в России сообщили синоптики центра погоды «Фобос». Однако, осенне-зимний период обещают теплее обычного почти на всей территории России.

Осень. Теплая погода. Листья.
Осень. Теплая погода. Листья.
CC0

Количество осадков на территории Сибири должны превысить норму.

Метеорологи охарактеризовали предстоящую зиму явлением Эль-Ниньо. Кстати мы уже писали про это необычное явление, можно почитать тут и здесь тоже.

Когда выпадут аномальные осадки и почему весна может прийти раньше

По прогнозам, в первые два зимних месяца осадков будет в норме, а вот февраль отклонится от нормы на 20–40% от положенного объема осадков.

Периоды похолодания ожидаются, но они будут коротки и сменяться затяжными оттепелями. Из-за зимних дождей снег будет таять быстрее и весна может начаться раньше.

Погода осенью

Напомним, что синоптики рассказали о минусовой температуре в сентябре на Алтае. По прогнозам, в сентябре будет преимущественно пасмурно, осадки возможны на протяжении двух недель.

При этом минимальная температура - минус два градуса.

Погода в октябре будет на один градус выше нормы, но с 20%-м дефицитом осадков. Это указывает на вероятность старого бабьего лета.

А что такое бабье лето и чем оно отличается от бархатного сезона можно почитать в нашем материале.

Ноябрь окажется самым пасмурным, сырым и ветреным месяцев осени.

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