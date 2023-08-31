Бабье, индейское лето, бархатный сезон. Чем различаются понятия и когда наступает идеальное температурное время

Для "дембельского аккорда" календарного лета существует несколько понятий. Эту пору везде называют по-разному — бабье, индейское лето, бархатный сезон. В чем отличия?

Начало осени

Для жителей Сибири привычнее называть такое лето бабьим. Оно, как правило, наступает после длительного похолодания. Причем некоторые растения, которые цветут один раз в год, могут "запутаться" от нежданного тепла и зацвести вновь. Обычно бабье лето наступает в конце сентября или начале октября. Однако в 2023 году бабье лето настало значительно раньше — в конце августа. А вообще это время означает начало осени.

Даже существовали определенные периоды — с 1 по 10 сентября или с 14 по 27 сентября. В это время многие наблюдательные барнаульцы замечали, что в городе появлялись белые нити, их называют еще паутиной. Но к насекомым они отношения не имеют. Это тонкие снежные нити.

Роль бабы

Согласно одной из версий, в сентябре сельские жители убирали урожай, а этим чаще занимались женщины. По другой версии, в это время женщины начинали готовить запасы на зиму. Потому и "бабье".

Indian Summer

Бабье лето называется по-английски не в честь Индии, как думают многие, а в честь индейцев. Первое письменное упоминание «индейского лета» относят к 1778 году, и к тому времени это выражение уже широко использовалось.

Коренные жители Северной Америки кочевали туда, где внезапно теплело после первых осенних холодов. Именно они рассказали белым переселенцам о том, что после похолодания снова на некоторое время придет тепло. А вообще, такое лето тоже наступало в октябре — в Европе, США

В начале 70-х прошлого века Джо Дассен исполнил свой великий хит L’Ete Indien («Индейское лето»). С этого момента маленькое лето стало для французов только «индейским».

Южный берег

Проживающие на побережьях называют такое время "бархатным сезоном". В давние времена дамы "выгуливали свои платья из бархата, прогуливаясь по набережным. Однако сейчас так называют время, когда еще можно купаться в море. Вода изрядно нагрелась за календарное лето до комфортной температуры. Правда надо учитывать, что воздух уже по-осеннему прохладный. Хотя теплее, чем в Сибири. Бархатный сезон — замечательный период для отдыха в условиях субтропиков.

Между прочим, жители Сочи предпочитают купаться в море не летом, а именно с началом бархатного сезона — в октябре. И народу на пляжах меньше, и солнце не палит, а щадит кожу. Получается совсем мягкий загар. Правда, и держится он недолго.

Известны случаи, когда командированные сибиряки окунались в Черное море и в ноябре. При температуре воды плюс 21 градус. Согласитесь, абсолютно нормальное явление — как почти вода в Оби летом.

Так что как этот период ни назови — он прекрасен. Хоть в августе, хоть в сентябре или октябре.

А в последний день календарного лета в Алтайском крае температура воздуха составит от 24 до 30 градусов тепла. Прогнозируют кратковременный дождь с грозой. При этом о предстоящей осени и зиме рассказали барнаульские улицы.