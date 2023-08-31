31 августа
﻿
Жизнь

Бабье, индейское лето, бархатный сезон. Чем различаются понятия и когда наступает идеальное температурное время

В Алтайском крае наступило раннее бабье лето. Дневные температуры — под 30 градусов, цветы — сочные, яркие. Многие перед предстоящей зимой предпочитают пешие прогулки, чтобы насладиться погожими деньками.

Барнаульские улицы. Рябина.
Барнаульские улицы. Рябина.
Анна Зайкова

Для "дембельского аккорда" календарного лета существует несколько понятий. Эту пору везде называют по-разному — бабье, индейское лето, бархатный сезон. В чем отличия?

Начало осени

Для жителей Сибири привычнее называть такое лето бабьим. Оно, как правило, наступает после длительного похолодания. Причем некоторые растения, которые цветут один раз в год, могут "запутаться" от нежданного тепла и зацвести вновь. Обычно бабье лето наступает в конце сентября или начале октября. Однако в 2023 году бабье лето настало значительно раньше — в конце августа. А вообще это время означает начало осени.

Даже существовали определенные периоды — с 1 по 10 сентября или с 14 по 27 сентября. В это время многие наблюдательные барнаульцы замечали, что в городе появлялись белые нити, их называют еще паутиной. Но к насекомым они отношения не имеют. Это тонкие снежные нити.

Роль бабы

Согласно одной из версий, в сентябре сельские жители убирали урожай, а этим чаще занимались женщины. По другой версии, в это время женщины начинали готовить запасы на зиму. Потому и "бабье".

Indian Summer

Бабье лето называется по-английски не в честь Индии, как думают многие, а в честь индейцев. Первое письменное упоминание «индейского лета» относят к 1778 году, и к тому времени это выражение уже широко использовалось.

Коренные жители Северной Америки кочевали туда, где внезапно теплело после первых осенних холодов. Именно они рассказали белым переселенцам о том, что после похолодания снова на некоторое время придет тепло. А вообще, такое лето тоже наступало в октябре — в Европе, США

В начале 70-х прошлого века Джо Дассен исполнил свой великий хит L’Ete Indien («Индейское лето»). С этого момента маленькое лето стало для французов только «индейским».

Южный берег

Проживающие на побережьях называют такое время "бархатным сезоном". В давние времена дамы "выгуливали свои платья из бархата, прогуливаясь по набережным. Однако сейчас так называют время, когда еще можно купаться в море. Вода изрядно нагрелась за календарное лето до комфортной температуры. Правда надо учитывать, что воздух уже по-осеннему прохладный. Хотя теплее, чем в Сибири. Бархатный сезон — замечательный период для отдыха в условиях субтропиков.

Между прочим, жители Сочи предпочитают купаться в море не летом, а именно с началом бархатного сезона — в октябре. И народу на пляжах меньше, и солнце не палит, а щадит кожу. Получается совсем мягкий загар. Правда, и держится он недолго.

Известны случаи, когда командированные сибиряки окунались в Черное море и в ноябре. При температуре воды плюс 21 градус. Согласитесь, абсолютно нормальное явление — как почти вода в Оби летом.

Так что как этот период ни назови — он прекрасен. Хоть в августе, хоть в сентябре или октябре.

А в последний день календарного лета в Алтайском крае температура воздуха составит от 24 до 30 градусов тепла. Прогнозируют кратковременный дождь с грозой. При этом о предстоящей осени и зиме рассказали барнаульские улицы.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость