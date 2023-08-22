Жара упорно наступает сквозь туман и кратковременные дожди на Алтае

Так, в регионе 22 августа температура воздуха составит от 25 до 30 градусов тепла. В Барнауле синоптики прогнозируют значительный "плюс" — от 25 до 27.
Причем ночные температуры как в регионе, так и Барнауле можно назвать осенними — от 8 до 11 градусов тепла. Утром возможен туман. Вероятны кратковременные дожди.
Ранее получили тревожный сигнал об опасности для всего человечества. Спутники зафиксировали предвестники необычного явления, которые окажут негативное воздействие для жителей всей планеты — весь экватор "усыпан" красными пятнами.
Это свидетельствует о том, что в скором времени начнутся глобальные изменения - на различных континентах планеты. От мощных затяжных ливней до аномальной засухи.
Глобальный природный феномен называется Эль-Ниньо — "малыш", "мальчик" (в переводе с испанского). На снимках, сделанных с околоземной орбиты, как раз зафиксированы "приготовления" планеты к будущей природной аномалии.