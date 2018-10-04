Утверждение григорианского календаря: как в 1582 году римляне «проспали» 10 суток

4 октября 1582 года в Риме и еще нескольких странах начал действовать григорианский календарь. Это произошло по указу папы Римского Григория XIII. 4 октября жители Рима легли спать и проснулись на следующий день, только уже 15 октября. Altapress.ru рассказывает, зачем перешли на григорианский календарь и чем он отличается от юлианского.

Что такое юлианский календарь?

1 января 45 года до нашей эры Юлий Цезарь ввел свой календарь. Для человеческой цивилизации это был революционный момент, сообщает eadaily.com.

Со временем стали очевидны недостатки юлианского календаря. В нем четыре последовательных года состоят из трех по 365 дней и одного високосного в 366 дней. Год в юлианском календаре длиннее солнечного года на 11 минут 12 секунд.

Зачем юлианский календарь заменили на григорианский?

Из-за того, что юлианский календарный год был длиннее солнечного, за 128 лет накапливался 1 день опоздания. В 1582 году накопившуюся разницу исправили, а чтобы такого больше не повторилось, ввели новый григорианский календарь.

Реформа календаря потребовалась потому, что для католической церкви разница в 10 дней стала неприемлемой. Она не позволяла правильно вычислить дату главного христианского праздника — Пасхи, Воскресения Христова.

Календарь. СС0

В чем особенность григорианского календаря?

Итальянский астроном и математик Луиджи Лиллио предложил каждые 400 лет выбрасывать из счета 3 дня.

В 18 веке разница между старым и новым стилями составляла 11 суток, для 19 века — 12 суток, для 20 века — 13 суток. Дни недели в юлианском и григорианском календарях совпадают.

В григорианском календаре год длиннее солнечного на 26 секунд.

Как происходило утверждение григорианского календаря?

В разных странах григорианский календарь вводили в разное время. К середине 20 века им пользовались почти все страны мира.

В России григорианский календарь ввели после Октябрьской революции, с поправкой в 13 суток.