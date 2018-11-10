Увеличат ли пенсию в 2019 году?

— Индексация пенсий устанавливается отдельными законодательными актами. Которые в настоящее время еще не приняты.

Российская трехсторонняя комиссия, куда входят Правительство РФ, представители работодателей и профсоюзов, одобрили бюджет ПФР на 2019−2021 годы. В документе учли индексацию на 7,05% в 2019 году, на 6,6% и 6,3% в 2020 и 2021 годах соответственно.

Прибавка будет индивидуальна для каждого пенсионера. Она зависит от величины пенсии. Исходя из среднего размера страховой пенсии неработающих пенсионеров в 2018 году (14,4 тыс. рублей), увеличение пенсии в результате индексации в 2019 году составит в среднем около тысячи рублей в месяц.

Социальные пенсии планируют проиндексировать с 1 апреля исходя из прожиточного минимума пенсионера за предыдущий год.