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Жизнь
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Увеличат ли пенсию в 2019 году?

«Слышала, что в 2019 году всем пенсионерам добавят по 1000 рублей к пенсии. Это правда?» — такой вопрос задала altapress.ru Валентина из Барнаула.

Карман, деньги.
Карман, деньги.
СС0

В Отделении ПФР по Алтайскому краю сообщили:

— Индексация пенсий устанавливается отдельными законодательными актами. Которые в настоящее время еще не приняты.

Российская трехсторонняя комиссия, куда входят Правительство РФ, представители работодателей и профсоюзов, одобрили бюджет ПФР на 2019−2021 годы. В документе учли индексацию на 7,05% в 2019 году, на 6,6% и 6,3% в 2020 и 2021 годах соответственно.

Прибавка будет индивидуальна для каждого пенсионера. Она зависит от величины пенсии. Исходя из среднего размера страховой пенсии неработающих пенсионеров в 2018 году (14,4 тыс. рублей), увеличение пенсии в результате индексации в 2019 году составит в среднем около тысячи рублей в месяц.

Социальные пенсии планируют проиндексировать с 1 апреля исходя из прожиточного минимума пенсионера за предыдущий год.

Чтобы получить ответ на свой вопрос на сайте altapress.ru, звоните по телефону:8 (3852) 65-81-96, пишите по электронному адресу: news@altapress.ru с пометкой «Вопрос в редакцию».

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