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Откуда появилась информация об увеличении службы?

Информация об увеличении службы прозвучала в эфире телекомпании «Вечерний Дмитров» 16 декабря, сообщает РБК.

На видео дмитровский военком Михаил Фотин заявляет, что весной 2023 года планируют переходный период. Срочники весеннего призыва будут служить полтора года, а осенние призывники — уже два года. При этом Михаил Фотин сослался на «официальную информацию» от военного комиссара Московской области.

Военком назвал такое решение логичными, так как, по его мнению, скоро потребуется формировать новые соединения и части, «в связи с тем, что наши северные соседи вступают в НАТО».