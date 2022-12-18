Информация об увеличении службы прозвучала в эфире телекомпании «Вечерний Дмитров» 16 декабря, сообщает РБК.
На видео дмитровский военком Михаил Фотин заявляет, что весной 2023 года планируют переходный период. Срочники весеннего призыва будут служить полтора года, а осенние призывники — уже два года. При этом Михаил Фотин сослался на «официальную информацию» от военного комиссара Московской области.
Военком назвал такое решение логичными, так как, по его мнению, скоро потребуется формировать новые соединения и части, «в связи с тем, что наши северные соседи вступают в НАТО».
Позже данную информацию опровергло Минобороны.
«В настоящее время каких-либо изменений законодательства Российской Федерации в части, касающейся изменения сроков военной службы по призыву, Минобороны России не предлагается», — заявил военный комиссар Московской области полковник Алексей Астахов.
На следующий день видео с заявлением дмитровского военкома удалили.
Правовое регулирование в области воинской обязанности и военной службы осуществляется Федеральным законом от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».
Статьей 38 Федерального закона установлено, что срок военной службы для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, составляет 12 месяцев.
Срок военной службы по призыву в ВС России сократили до одного года в 2008 году.
Больше одного года остается только альтернативная служба — от 18 до 42 месяцев. Право на замену военной службы альтернативной необходимо обосновать.
Подобное решение предлагали ранее. 3 ноября 2022 года заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин предложил увеличить срок службы до двух лет на фоне проведения СВО. По его мнению, так новобранцы лучше закрепят знания, полученные в ходе обучения, сообщают «Известия».
Идею поддержал депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.
Однако в Совете Федерации усомнились в эффективности двухгодичной системы. По мнению главы комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса, увеличенный срок службы вряд ли повлияет на боеспособность войск. Решающим фактором остается количество контрактников.
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