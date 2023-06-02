2 июня
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Жизнь

Увеличить выплаты: барнаульцы с жильем, непригодным для проживания, будут получать больше денег

Барнаульская гордума решила увеличить размер выплат для тех, кто вынужден снимать квартиру, потому что их собственное единственное жилье пострадало из-за ЧС, сообщает amic.ru.

Аварийные дома.
Аварийные дома.
2GIS.

Рыночная стоимость жилья подорожала. 2 июня было принято решено поддержать барнаульцев, оставшихся без жилья из-за чрезвычайных обстоятельств.

Решение вступит в силу с 1 января 2024 года.

Размер выплаты зависит от количества комнат в съемной квартире:

  • однокомнатная – 14 тыс. (сейчас 12 300);
  • двухкомнатная – 17 200 (сейчас 14 300);
  • трехкомнатная и более – 22 800 (18 300).

Напоминаем, что краевая адресная программа переселения из аварийного жилья включает в себя семь домов тех граждан, которые получают данные выплаты.

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