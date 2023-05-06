Увидеть ретро-автомобили, посмотреть парад и спеть песни. Куда сходить в Барнауле в День Победы

В Барнауле готовится большая программа, посвященная 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Барнаульцы смогут посетить исторические выставки, посмотреть красивый парад и спеть песни военных лет. Altapress.ru рассказывает, куда сходить и что посмотреть в День Победы.

Возложение цветов

Возложить цветы к Мемориалу Славы и отдать дань бессмертному подвигу героев Великой Отечественной войны можно будет в течение всего дня 9 мая.

Парад

В 10:00 на площади Советов состоится масштабный парад, в котором будут участвовать более 1,5 тыс. человек. Пройдет торжественное построение войск Барнаульского гарнизона. Участвуют 21 парадный расчет, знаменная группа и сводный гарнизонный оркестр.

Также на площади пройдет колонна ретро-автомобилей военного времени.

За праздничным шествием можно наблюдать с трибун, установленных на площади Советов.

А вот шествия «Бессмертного полка» в Барнауле в этом году не будет, как и в других регионах страны. Такое решение приняли на федеральном уровне.

День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Михаил Хаустов

Спортивный пробег

После парада состоится открытый легкоатлетический пробег «Кольцо Победы». Участники стартуют от площади Советов и бегут по проспекту Ленина.

Зарегистрироваться и получить нагрудный номер можно с 10:00 до 11:30 на старте. Парад открытия – 11.45. Старт - в 12.00.

Выставки

На протяжении всего дня будут работать молодежные творческие площадки «Барнаул – город трудовой доблести». Они пройдут на проспекте Социалистическом (от Строителей до площади Сахарова), который на время праздника станет пешеходной зоной.

С 9:00 до 14:00 на площади Победы перед вокзалом будет работать уникальная выставка ретро-автомобилей в рамках экспозиции «Эх, путь-дорожка фронтовая»

В 12:00 откроется передвижная выставка Краеведческого музея «Дети войны» в семейном парке развлечений «Солнечный ветер» (пр-кт Ленина, 152д).

Посетить тематический проект «О мире, о Победе, о весне!» можно с 17:00 до 22:00 в парке развлечений и отдыха «Арлекино» на улице Георгия Исакова, 149а.

Ретро-выставка на День Победы. Ирина Пергаева, altapress.ru.

Концерты

Главной площадкой на время праздника традиционно станет площадь Сахарова. С 12:00 здесь стартует большой праздничный концерт. До 22:00 на сцене будут выступать различные творческие коллективы.

Так в 18.00 ожидается концерт с участием культурного центра ГУ МВД России по Алтайскому краю «Ликуй, Победная весна!». А в 20:00 перед зрителям выступит Барнаульский духовой оркестр.

Неподалеку в университетском дворике АлтГУ (пр-кт Ленина, 61) в 12:30 пройдет праздничный концерт «В память о той весне…» Еще раньше, с 10:00 до 11:00 у корпуса АГИК студенты и преподаватели покажут театрализованное представление «Улицы Победы».

Песни военных лет в караоке можно будет спеть в парке "Центральный" с 14:00 до 19:00.

День Победы в Барнауле. 2019 год. Анна Зайкова, altapress.ru.

Концерты также пройдут:

В парках "Центральный" и "Лесная сказка",

В Октябрьском районе на площади перед зданием на улице Германа Титова, 9,

В Южном на площадке перед ДК «Южный», ул. Чайковского.

Под песни военных лет: как барнаульцы отпразднуют День Победы. Анна Зайкова.

Фейерверк

В 22:00 праздничные салюты запустят с семи площадок Барнаула:

площадь Сахарова,

сквер Германа Титова,

парки «Арлекино» и «Лесная сказка»,

Площадь перед Дворцом культуры в поселке Южном,

Площадь у клуба в Научном городке,

Площадка по улице Советской, 2а в Гоньбе.

Также Барнаул примет участие во Всероссийской акции «Лучи Победы». Ночное небо города подсветят прожекторами в знак памяти погибших.