Увлеченные процессом рыбаки не заметили огромного медведя, ожидавшего «халявную» форель

В соцсетях стал вирусным снимок, сделанный 21-летним Робертом Хоторном в национальном парке Катмай на Аляске.

Место популярно не только у туристов, но и у рыбаков — в реках и озерах на территории заповедника водится множество рыбы, в том числе аляскинская радужная форель.

Именно ее и пытались поймать рыбаки. Мужчины так увлеклись рыбалкой, что не заметили, как к ним приблизился огромный бурый медведь.

Хищник сидел в кустах в паре метров от них и с интересом наблюдал за процессом.

Terrifying moment massive grizzly bear creeps up behind two men fishing. who are oblivious to danger lurking just yards away ???? https://t.co/G8stApsVEi — The Sun (@TheSun) 2 октября 2019 г.

Хоторн сфотографировал зверя и предупредил мужчин об опасности.

Мужчины очень испугались и замерли. Но медведя больше интересовал их улов, чем они сами. Не найдя рыбы, хищник просто ушел. О самочувствии рыбаков ничего не сообщается.

Фотограф уточнил, что медведи, которые обитают в безопасном месте и регулярно питаются, практически никогда не нападают на людей.

Но, правда, лучше с косолапыми не встречаться.