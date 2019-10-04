Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
4 октября 5°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Увлеченные процессом рыбаки не заметили огромного медведя, ожидавшего «халявную» форель

В соцсетях стал вирусным снимок, сделанный 21-летним Робертом Хоторном в национальном парке Катмай на Аляске.

Медведь.
Медведь.
СС0

Место популярно не только у туристов, но и у рыбаков — в реках и озерах на территории заповедника водится множество рыбы, в том числе аляскинская радужная форель.

Именно ее и пытались поймать рыбаки. Мужчины так увлеклись рыбалкой, что не заметили, как к ним приблизился огромный бурый медведь.

Хищник сидел в кустах в паре метров от них и с интересом наблюдал за процессом.

Хоторн сфотографировал зверя и предупредил мужчин об опасности.

Мужчины очень испугались и замерли. Но медведя больше интересовал их улов, чем они сами. Не найдя рыбы, хищник просто ушел. О самочувствии рыбаков ничего не сообщается.

Фотограф уточнил, что медведи, которые обитают в безопасном месте и регулярно питаются, практически никогда не нападают на людей.

Но, правда, лучше с косолапыми не встречаться.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость