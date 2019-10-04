Увлеченные процессом рыбаки не заметили огромного медведя, ожидавшего «халявную» форель

Место популярно не только у туристов, но и у рыбаков — в реках и озерах на территории заповедника водится множество рыбы, в том числе аляскинская радужная форель.
Именно ее и пытались поймать рыбаки. Мужчины так увлеклись рыбалкой, что не заметили, как к ним приблизился огромный бурый медведь.
Хищник сидел в кустах в паре метров от них и с интересом наблюдал за процессом.
Terrifying moment massive grizzly bear creeps up behind two men fishing. who are oblivious to danger lurking just yards away ???? https://t.co/G8stApsVEi— The Sun (@TheSun) 2 октября 2019 г.
Хоторн сфотографировал зверя и предупредил мужчин об опасности.
Мужчины очень испугались и замерли. Но медведя больше интересовал их улов, чем они сами. Не найдя рыбы, хищник просто ушел. О самочувствии рыбаков ничего не сообщается.
Фотограф уточнил, что медведи, которые обитают в безопасном месте и регулярно питаются, практически никогда не нападают на людей.
Но, правда, лучше с косолапыми не встречаться.