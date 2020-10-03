Уволен полицейский, выписавший Ефремову липовую справку

В справке говорилось, что гражданская жена Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, сдавала ему койко-место.

Выжимку из этого документа на одном из заседаний суда зачитывал адвокат артиста Эльман Пашаев. Жена погибшего Ирина Стерхова утверждает, что являлась гражданской женой, на основании чего требует признать ее потерпевшей.

Помимо самого полицейского к дисциплинарной ответственности привлекут и его руководство, сообщили изданию в МВД по Московской области.

Напомним, 8 сентября Михаила Ефремова признали виновным в гибели Сергея Захарова и приговорили к 8 годам колонии общего режима. Также Ефремова лишили водительских прав на три года и взыскали с него 800 тыс. рублей в пользу старшего сына погибшего.