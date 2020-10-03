Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
3 октября 10°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Уволен полицейский, выписавший Ефремову липовую справку

В Подмосковье уволили сотрудника полиции, который выписал Михаилу Ефремову поддельную справку, сообщает ТАСС.

Актер Михаил Ефремов.
Актер Михаил Ефремов.
Страница Михаила Ефремова "Вконтакте".

В справке говорилось, что гражданская жена Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, сдавала ему койко-место.

Выжимку из этого документа на одном из заседаний суда зачитывал адвокат артиста Эльман Пашаев. Жена погибшего Ирина Стерхова утверждает, что являлась гражданской женой, на основании чего требует признать ее потерпевшей.

Помимо самого полицейского к дисциплинарной ответственности привлекут и его руководство, сообщили изданию в МВД по Московской области.

Напомним, 8 сентября Михаила Ефремова признали виновным в гибели Сергея Захарова и приговорили к 8 годам колонии общего режима. Также Ефремова лишили водительских прав на три года и взыскали с него 800 тыс. рублей в пользу старшего сына погибшего.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость