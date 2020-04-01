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Жизнь

Уволившийся после гибели детей чиновник попал под другое уголовное дело

В отношении экс-главы Колыванского района Новосибирской области Виктора Аверина возбудили уголовное дело, сообщает региональная прокуратура.

Чиновник. Портфель
Чиновник. Портфель
unsplash.com

После отставки с должности главы района Аверин нашел другую работу — замглавы департамента земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска.

«Глава района незаконно, без проведения торгов передал коммерческой организации по договорам аренды 45 земельных участков в границах поселка Колывань, общей площадью более 8 гектаров», — рассказали в ведомстве.

В отношении чиновника возбудили уголовное дело и предъявили иск на сумму более 20 млн рублей.

Как напоминает «Сибирь.Реалии», Аверин ушел в отставку с должности главы Колыванского района в феврале 2018 года. Этого потребовали местные жители на народном сходе после того, как в вырытой коммунальщиками яме погибли двое братьев, шести и одиннадцати лет.

Во время схода выяснилось, что в 2017 году в такой же яме утонул мужчина, но инцидент не получил широкого резонанса.

Далее последовала критика со стороны губернатора региона и отставка. Однако работу чиновник нашел довольно быстро, но уже в администрации Новосибирска.

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