Уволившийся после гибели детей чиновник попал под другое уголовное дело

После отставки с должности главы района Аверин нашел другую работу — замглавы департамента земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска.
«Глава района незаконно, без проведения торгов передал коммерческой организации по договорам аренды 45 земельных участков в границах поселка Колывань, общей площадью более 8 гектаров», — рассказали в ведомстве.
В отношении чиновника возбудили уголовное дело и предъявили иск на сумму более 20 млн рублей.
Как напоминает «Сибирь.Реалии», Аверин ушел в отставку с должности главы Колыванского района в феврале 2018 года. Этого потребовали местные жители на народном сходе после того, как в вырытой коммунальщиками яме погибли двое братьев, шести и одиннадцати лет.
Во время схода выяснилось, что в 2017 году в такой же яме утонул мужчина, но инцидент не получил широкого резонанса.
Далее последовала критика со стороны губернатора региона и отставка. Однако работу чиновник нашел довольно быстро, но уже в администрации Новосибирска.