11 июля 1974 года в Китае обнаружили знаменитую Терракотовую армию. Разгадка ее оказалась простой — больше 8000 воинов с собой в загробный мир прихватил китайский император Цинь Шихуанди. Зачем понадобились глиняные воины и как их нашли — в материале altapress.ru.

Терракотовая армия

11 июля 1974 года, по новому стилю, китайский крестьянин Ян Джи Ван пробурил на своем участке артезианскую скважину — в 40 километрах от древней столицы Китая, города Сиань. Однако вместо воды он увидел глиняную статую воина в полный рост с копьем в руке, сообщают «Аргументы и факты».

Город Сиань в качестве своей резиденции выбирали больше 10 династий. Поэтому первоначально было трудно определить к какой именно относится находка и еще 6000 пехотинцев, которых выстроили в 11 коридорах подземной галереи.

Совсем скоро исследователи обнаружили еще одну галерею. Она располагалась под первой. Там оказался глиняный комсостав среднего звена. Еще спустя 20 лет, но уже в другой галерее, нашли высшее начальство. Спустя еще 7 лет обнаружились терракотовые статуи чиновников. Общее количество найденных фигур превышает восемь тысяч.

Погребение китайского императора

Разумеется, за довольно продолжительное время открытий выяснилось, что воины и чиновники сопровождали в последний путь императора Цинь Шихуанди, пишет Исторический музей. Он жил в III веке до нашей эры и вывел страну из двухсотлетнего периода «Воюющих Царств». И стал первым в истории правителем объединенного Китая.

Многотысячная терракотовая армия — лишь один из элементов некрополя императора. Однако именно она должна была помочь ему доказать свой статус в загробном мире, доказать свое земное величие.

Цинь Шихуанди начал строить для себя этот мемориальный комплекс еще в 13 лет и продолжал до самой смерти. И если до этого открытия считалось, что историки приукрашивают рассказы о погребении, после масштабной находки сомнений в правдивости не осталось.

Сыма Цянь,

историограф:

В девятой луне прах Шихуана (императора Цинь Шихуанди — прим. altapress.ru) погребли у горы Лишань. Шихуан, впервые придя к власти, тогда же стал устраивать свой склеп. Объединив Поднебесную, он послал туда со всей страны свыше семисот тысяч преступников. Они углубились до третьих вод, залили стены бронзой и спустили вниз саркофаг. Склеп наполнили перевезенные и опущенные туда копии дворцов, фигуры чиновников всех рангов и воинов всех званий и должностей, редкие вещи и необыкновенные драгоценности.



Мастерам приказали сделать луки-самострелы, чтобы, установленные там, они стреляли в тех, кто попытается прорыть ход и пробраться в усыпальницу. Из ртути сделали большие и малые реки и моря, причем ртуть самопроизвольно переливалась в них. На потолке изобразили картину неба, на полу — очертания земли, пересеченной сотней рек, в том числе полноводными Янцзы и Хуанхэ, русла которых вместо воды заполнены ртутью, как и море-океан, обрамляющий империю с востока.

Мемориал Цинь Шихуанди

Эта гробница считается самой грандиозной из всех императорских мемориалов Китая. Площадь погребального комплекса делилась на внешний двор и внутренний. Каждый из них ограждали насыпью. Внешний двор был 6,5 километров в диаметре, а внутренний — 2,5 километров.

В центре мемориального комплекса находится огромный могильный курган. Его высота — 75 метров. Курган значительно ниже, но почти на 100 метров длиннее и шире египетской пирамиды. Там, внутри кургана, — захоронение первого императора объединенного Китая.