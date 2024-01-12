Ужаснуться, омолодиться и поесть. Восемь неочевидных мест Новосибирска, которые стоит посетить

Туристам, приезжающим в Новосибирск, в первую очередь, разумеется, советуют сходить в театр оперы и балета. Потом — съездить на Обское море, посетить цирк, ну и зоопарк. Но будем откровенны: балет и оперу любят не все, особенно трехчасовые, а ценители давно уже все посмотрели. В цирке и зоопарке тоже нет ничего принципиально нового или хотя бы экзотического, ну разве что пингвины. Поэтому, послушав мнение коренных новосибирцев и уже бывалых гостей города, корреспондент altapress.ru расскажет о небанальных локациях сибирской столицы и постарается по-новому раскрыть общеизвестные.

На том свете отдохнуть

Музей мировой погребальной культуры

Где: ул. Военторгская, 4/16.

Режим работы: вт-вс, 11:00-19:00, касса работает до 18:00.Но приезжать в музей советуют еще раньше: экспозиция очень большая, и на осмотр понадобится немало времени.

Стоимость: 400 рублей в один зал (всего их три), 1100 рублей во все залы без экскурсии. С экскурсией - 1300, гид проведет с вами 2,5 часа. Время начала экскурсий фиксированное - в 12:00 и в 16:00. Есть скидки для льготных категорий граждан.

Выражение "на том свете отдохну" в музее погребальной культуры или, как его все называют, Музее смерти обращается в реальность. Вот освободились вы в кои-то веки, приехали в отпуск — культурно провести время, а встречают вас скелеты в элегантных костюмах и траурных платьях, надгробия, завещания и посмертные фото.

Музей погребальной культуры. 2GIS

Три больших зала (один из которых еще и двухэтажный) наполняют тысячи гравюр, картин, скульптур, заключений судебной экспертизы, некрологов, фотографий, а также сотни моделей катафалков, одежды и прочих предметов 19-20 веков. Первый зал посвящен законодательнице траурной моды королеве Виктории, а точнее погребальной культуре викторианской эпохи. Муж королевы умер весьма рано, в 41 год, и Виктория до конца своих дней не снимала траурные платья, а в покоях супруга, несмотря на его кончину, всегда было свежее белье.

На втором этаже можно увидеть не только черные, но и белые, зеленые и даже розовые платья и головные уборы, в которых хоронили усопших, а от экскурсовода услышать, почему выбирали именно такие цвета.

Во втором зале можно детально ознакомиться с похоронными обрядами не только разных стран, но и цивилизаций. Как организовывали похороны в катакомбах капуцинов, как в Древнем Египте использовали весы для взвешивания сердца, чтобы определить, отправится душа в рай или ад. Также можно узнать, зачем и как делали посмертный "макияж" и даже посмотреть макет гроба Ленина с лежащим внутри манекеном вождя.

Музей погребальной культуры. 2GIS Музей погребальной культуры. 2GIS

Третий же зал встретит коллекцией катафалков и других похоронных транспортных средств. Все можно свободно фотографировать.

В общем, место оставит устрашающий осадок даже в душах смельчаков. Тем более, что здание музея находится на территории крематория, а внутри бывают перебои с электричеством, и взоры кукол из папье-маше в такие моменты становятся еще более жуткими.

Впрочем, стоит сказать, что территория и сам крематорий выглядят симпатично и совсем не отталкивающе. Чтобы сполна насладиться культурой смерти, закладывайте на посещение не меньше трех часов — по одному на каждый зал. Плюс дорога до музея неблизкая — около часа из центра на автобусе.

Омолаживание и релакс

Велнес-центр "Мира Термы"

Где: ул. Окружная, 33.

Режим работы: 9:00-23:00.

Стоимость: от 2250 рублей за 3 часа, продление на час — от 700 рублей, безлимит — от 2 850 рублей.

Если тема смерти вам не по душе и захотелось поскорее от нее отмыться и расслабиться — сходите в центр "Мира Термы". Это почти отдельный курорт, достойный соревноваться с Минводами, где можно провести весь день в бассейнах, банях, на СПА-процедурах, а летом даже на пляже. У новосибирцев это излюбленное место для отдыха. А учитывая количество зон — еще и бюджетное.

"Мира Термы". miratermy.ru

В зоне "Аква" расположены бассейны на любой вкус: большой, детский, с соленой водой, с ледяной, с течением. Здесь же — гидромассажные ванны и цитрусовая сауна, в которой влажный воздух пропитан ароматами эфирных масел. А в коллагенарии специальные лампы стимулируют выработку собственного коллагена и эластина в коже.

Есть галокамера — специальное помещение с солевыми напылениями на стенах и полу, туда же подается облако сухого солевого аэрозоля, что помогает в профилактике и лечении острых и хронических болезней органов дыхания. Для любителей хорошенько попариться — хаммам, марокканская баня Расул, шунгитовая сауна, парные — русские, цветочная и сенная — и соляной грот.

"Мира Термы". miratermy.ru "Мира Термы". miratermy.ru "Мира Термы". miratermy.ru

Многих впечатляет бассейн под открытым небом. Он подогревается, так что в нем тепло в любое время года. Зато, как делятся впечатлениями посетители, очень необычные, но приятные ощущения оставляет пребывание там во время ливня или снегопада. А летом работает пляж с несколькими бассейнами и видом на лесную зону и озера, расположенные поблизости.

С собой возьмите два полотенца — для тела и для сидения в парных, купальники, тапочки и халат. Такой же набор можно взять в аренду. Посещение возможно с детьми любого возраста, кроме некоторых локаций.

Как на море

Аквапарк "Аквамир"

Где: ул. Яринская, 8.

Режим работы: 10:00-21:00.

Стоимость: 4 часа для взрослого — 2800, 6 часов — 3200, безлимит — 4000 рублей.

Если расслабляться в воде не ваша тема, попробуйте затащить плюшку для катания на третий этаж и с ветерком съехать на ней прямо в бассейн. Но не пугайтесь сразу: есть горки, где не нужны дополнительные предметы.

Аквапарк "Аквамир". 2GIS

В аквапарке 14 горок (это крупнейший крытый аквапарк в Сибири), на трех из которых для спуска используются "ватрушки", либо что-то вроде двойного надувного круга. Они же считаются самыми сложными и страшными, по крайней мере, крики раздаются только с них. Спуск на каждой примерно одинаковый: закрытая огромная труба, резкий вылет в сферу или на открытое пространство, где "ватрушку" мотает несколько секунд из стороны в сторону, и вновь внезапное падение вниз к конечной станции — бассейну.

Для совсем бесстрашных есть горка со свободным падением с 19-метровой высоты. Стартовая капсула находится на уровне седьмого этажа, откуда человек мгновенно улетает вниз, а потом еще и влетает в мертвую петлю. Такое — точно не для клаустрофобов. Это единственная горка, куда пускают только с 16 лет. Почти на все остальные — с восьми с условием сопровождения взрослого.

Остальные спуски попроще и в основном открытого типа с короткой трассой и неглубокими бассейнами. Есть даже большой детский комплекс со множеством маленьких горок, и воды там — по колено трехлетнему ребенку.

Аквапарк. 2GIS

Каждый час на 10 минут включается волновой бассейн. Максимальная его глубина — 1,8 метров, которая постепенно увеличивается, начиная от "берега", а площадь — 1 тыс. кв. м. Волны имитируют настоящее море, можно полностью отдаться во власть воды. Но если не уверены в своих способностях пловца — не рискуйте и не заплывайте далеко, потому что, как и на настоящем море, волны могут затягивать вас в глубину. А выплыть будет сложнее из-за людей вокруг.

Также в аквапарке есть "медленная река" — бассейн с неспешным течением, в котором любят кататься на спасательных кругах, гидромассаж и джакузи.

Несмотря на то, что на каждую горку нужно отстоять очередь, и порой немаленькую, а чтобы покататься там, где нужны "ватрушки", их надо сначала добыть (опять же, стоя в очереди, но уже внизу, куда они приезжают), время в аквапарке идет медленно. Кажется, что невозможно за четыре часа успеть прокатиться на всем, но на деле можно даже пойти на второй круг.

Остров изобилия

Гастро-корт

Где: ул. Мичурина, 12.

Режим работы: 10:00-22:00.

Стоимость: средний чек для каждого заведения свой, но цены средние, обед может обойтись от 500 до 1500 рублей.

Гастро-корт. 2GIS

После купания всегда хочется есть, и здесь нельзя не упомянуть знаменитый у новосибирцев Гастро-корт. Он открылся только в конце 2021 года на месте "Центрального рынка" и стал его же проектом. Кстати, рынок принадлежит владельцам алтайского ритейлера "Мария Ра".

Изначально это закос под ставшие популярными рынки, на которых в том числе можно поесть. В Гастро-корте нет круговой системы, организация точек здесь скорее напоминает лабиринт. Только постоянные посетители или пользователи онлайн-карт смогут без труда сориентироваться.

Все это запутанное здание состоит из палаток с самой разнообразной едой. И проще, наверное, сказать, какой кухни здесь нет. А есть корейская, китайская, турецкая, вьетнамская, итальянская, турецкая и так далее. А также много десертов, тоже из разных стран, и напитков на любой вкус. Все проходы заняты столиками, хочешь дойти до палатки — обходи. А с другой стороны — садись, где душе угодно, и ешь.

Гастро-корт. 2GIS

Корт всегда украшен гирляндами и флажками, а на праздники украшения сменяются тематическими. Из удобств — можно не мотаться каждый раз в разные части города, чтобы попробовать что-то новенькое. Из минусов — сложно не потеряться, особенно учитывая большое количество посетителей.

И поесть, и пофоткаться

В Новосибирске есть множество заведений, где можно не просто поесть или взять напиток, но и сделать модные фотографии.

Одно из таких — паб "Амстердам", который находится на Красном проспекте, 17. Снаружи бар напоминает кусочек европейской улочки. А внутри — неяркий свет, негромкая музыка и, по словам посетителей, уютная атмосфера. В общем, то, что нужно, чтобы поговорить по душам. Средний чек — 1000 рублей.

Еще одно подходящее место для фото — смузийная на ул. Владимира Заровного, 34. Там немноголюдно, так что фото получатся эстетичными, а средний чек — 650 рублей.

Смузийная. Предоставлено altapress.ru

Одно из самых интригующих заведений — так называемый секретный бар Nobody Knowns I Suppose ("Вроде бы никто не знает"), и ироничность названия в том, что на самом деле многие в курсе его местоположения - Красный проспект, 22. Впрочем, попасть туда не так-то просто — сделать это можно только по звонку, а дверь выглядит как самая обычная гаражная, без какой-либо вывески. В 2023 году бар стал лучшим в стране по версии ежегодной ресторанной премии, которая прошла в Петербурге. Меню обновляется каждую неделю: добавляется два новых блюда и пять новых коктейлей. Средний чек засекречен.

Бар "Типография". 2GIS

Ну а если хочется потусоваться на улице, то даже в зимнее время есть красивое открытое местечко — барный дворик "Типография" (ул. Коммунистическая, 48). Обычно там стоят фургончики с бургерами и кофе, летом — с мороженым и бабл-ти. Это уединенный переулок, окруженный несколькими заведениями. От названия самого знаменитого из них дворик и получил свое имя (кстати, там раньше действительно была типография).

Местные жители говорят, что до того, как локация обросла барами и стала местом притяжения молодежи, здесь была просто-напросто подворотня с руинами. Впрочем, новые хозяева не стали стыдливо прятать кирпич и бетон, а сделали акцент на аутентичности, нахально застелив пространство красными коврами и добавив граффити. Заведения здесь так и называются — руинпабы. Средний чек в них колеблется в пределах тысячи рублей.

Дворик "Типография". 2GIS

По выходным в дворике всегда аншлаг, но люди не только выпивают: здесь играют в квизы, проводят мастер-классы и дегустации. Не говоря уже о том, что между зданиями вместо потолка раскинулись гирлянды, которые не угасают ни летом, ни зимой и украшают любую фотографию.

Кладбище кораблей

Михайловская набережная

Новосибирскую набережную можно сравнить с московским ГУМом. Она, как и столичный торговый центр, каждый сезон украшается по-особенному: весной там распускается целое море тюльпанов, летом открываются концертные площадки, а зимой строится яркий ледовый городок.

Михайловская набережная. 2GIS

В этом году темой для его оформления стали времена года. В прогулочной зоне появились ледяные цветы, ледяной трон и ледяной дракон. И для взрослых, и для детей работают горки и ледяной лабиринт, а для малышей изо льда соорудили чаши. Набережную посетить можно бесплатно, а вот вход в городок стоит 450 рублей для взрослых, 350 — для детей. Есть скидки и бесплатные билеты для отдельных категорий граждан.

Замерзшие корабли. wheretogo.su/nsk Замерзшие корабли. wheretogo.su/nsk

Но самое интересное здесь — "кладбище кораблей" неподалеку. На самом деле, эти судна никем не забыты, хотя выглядят и впрямь так, словно их хозяева покинули их много лет назад, и теперь там обитают разве что призраки. Добраться до места можно только по льду, поэтому следует быть аккуратнее. Зато фотографии должны получиться как минимум небанальные.

Акулы, скаты и электрический угорь

Океанариум

Где: ул. Жуковского, 100/4.

Режим работы: 10:00-20:00, кроме санитарных дней.

Стоимость: 600 рублей в будни, 700 — в выходные.

Несмотря на то, что зоопарк мы отнесли к тривиальным достопримечательностям, это не значит, что в Заельцовский район ехать не придется, ведь прямо рядом с зоопарком находится океанариум.

Залов в нем не так уж и много, зато в два этажа. Вниз вас отвезут на лифте, а по дороге охранник расскажет, что это здесь называется погружением. Внутри — приглушенный синий свет и стильное оформление, аквариумы либо встроены в имитацию камня, либо выполнены в форме огромных стеклянных труб. Помещения выстроены друг за другом, а аквариумов в каждом из них совсем немного, да и те в основном расположены вкруговую, так что можно рассмотреть все последовательно.

Океанариум. 2GIS

Почти в каждом аквариуме найдется что-то необычное. Морские коньки, ежи, звезды — есть. Крабы, осьминоги, рыба-шар и даже забавная рыба корова с совершенно плоским брюхом и действительно похожая на корову — есть. Все рыбки из "В поисках Немо" — есть. Скаты — есть, и не один. Настоящие акулы кружат над головами посетителей, пусть и совсем небольшие, меньше метра в длину.

Самые интересные — электрические угри, если застанете их вылезшими из своих домов-коряг. Эти создания в длину не меньше полутора метров, в диаметре — сантиметров 20, страшно извиваются, раскрыв рот, а их глаза светятся жутким бледно-голубым светом.

Но самые красивые — прозрачные медузы, которые меняют цвет каждые несколько секунд из-за подсветки, при этом неспешно передвигаясь в небольшом иллюминаторе аквариума.

Океанариум. 2GIS

Второй этаж немного проигрывает. Из интересного — только умилительные нерпы, увидеть которых можно через стекло прямо под водой. В остальных же аквариумах рыбы и черепахи даже не выглядят живыми.

Смотреть на звезды

Планетарий

Где: Ключ-Камышенское Плато, 1/1.

Режим работы: 10:00-19:00.

Стоимость: билет в обсерваторию — 300 рублей.

А если на воду уже нет сил смотреть — едем в планетарий, смотреть на звезды. Добираться до него тоже неблизко, зато находится он на самой высокой точке Новосибирска, откуда открываются лучшие виды не только на город, но и на космос. Новосибирский планетарий обладает одним из самых больших куполов за Уралом (16 метров).

Вид из планетария. 2GIS

Внешне здание похоже на космический корабль, а территория выполнена в виде макета Солнечной системы. В планетарии можно посмотреть фильмы о космосе, заглянуть в башню Фуко и понять природу вращения Земли.

В обсерваториях можно посмотреть в два мощных телескопа и разглядеть очень далекие созвездия. Тут же находится крупная коллекция метеоритов, найденных в России, Китае, Египте и Омане. Есть даже кусочек того самого челябинского.

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