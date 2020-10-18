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Жизнь

+185. Уже более 300 человек скончались в Алтайском крае от коронавируса

За прошедшие сутки в Алтайском крае зафиксировано еще 185 случаев заражения COVID-19. Это на один случай больше, чем днем ранее. Скончались именно от COVID-19 четыре пациента, всего за время наблюдений общее число умерших от коронавируса составляет теперь уже 302 человека.

Врачи Алтайского края. Коронавирус.
Врачи Алтайского края. Коронавирус.
http://zdravalt.ru/

Такие данные приводит региональный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Общее число заболевших COVID-19 с начала года официально составляет 16 408 человек, выздоровели — 13 976 жителей края (в том числе 142 за последние сутки).

По состоянию на 18 октября находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 1 783 жителя края. На амбулаторном лечении в условиях стационара на дому лечение получают всего 4 пациента, отметили в оперштабе.

Количество тяжелобольных сейчас составляет 325 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 128.

Кроме того, почти 1900 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях,

Всего в Алтайском крае, по данным на 18 октября, в ковидных госпиталях развернуто 4346 коек. Число свободных коек — 464.

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