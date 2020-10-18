+185. Уже более 300 человек скончались в Алтайском крае от коронавируса

За прошедшие сутки в Алтайском крае зафиксировано еще 185 случаев заражения COVID-19. Это на один случай больше, чем днем ранее. Скончались именно от COVID-19 четыре пациента, всего за время наблюдений общее число умерших от коронавируса составляет теперь уже 302 человека.