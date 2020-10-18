+185. Уже более 300 человек скончались в Алтайском крае от коронавируса

Такие данные приводит региональный оперштаб по борьбе с инфекцией.
Общее число заболевших COVID-19 с начала года официально составляет 16 408 человек, выздоровели — 13 976 жителей края (в том числе 142 за последние сутки).
По состоянию на 18 октября находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 1 783 жителя края. На амбулаторном лечении в условиях стационара на дому лечение получают всего 4 пациента, отметили в оперштабе.
Количество тяжелобольных сейчас составляет 325 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 128.
Кроме того, почти 1900 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях,
Всего в Алтайском крае, по данным на 18 октября, в ковидных госпиталях развернуто 4346 коек. Число свободных коек — 464.