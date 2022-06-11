Уже двух барнаульцев в отключке нашли лежащими в траве

Жители Барнаула 11 июня приметили двух горожан по неизвестным причинам лежащих на газонах.

Лежащую в кустах девушку заметили на ул. Взлетной. Обнаруживший ее прохожий вызвал полицию.

На Георгия Исакова на траве нашли мужчину без сознания, сообщил в паблике «Инцидент Барнаул» барнаулец. Он позвонил в скорую.

Горожане заметили, что оба отключившихся достаточно тепло одеты для сегодняшней погоды и правильным решением было обратиться к медикам, а не проходить мимо.

«Даже если и пьян человек, ему может стать плохо от такой жары», — пишут в комментариях.

Как уже сообщал altapress.ru, аномальная жара задержится в Алтайском крае на праздничные выходные.