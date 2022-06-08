Уже 16 июня жители Барнаула смогут попробовать настоящее египетское манго

Теперь вкусное сочное манго — не только раз в году в отпуске, а хоть каждый день и прямо из вашей морозилки. Уже 16-го июня компания Fresh Import* привезет в Барнаул сотни килограммов натурального сладкого манго сорта «Зебдея». Хватит на всех, но с заказами лучше поторопиться!

Крупные очищенные дольки манго расфасованы в фирменные пакеты по 1 кг. Без кожуры, без косточки, без сахара и льда. Продукт полностью готов к употреблению — можно не размораживать, и есть как освежающий тропический десерт.

Но в полной мере вкус и аромат премиального манго раскрывается после разморозки. Всего 15−30 минут при комнатной температуре, и замороженные дольки превращаются в нежно-кремовое наслаждение.

Доставка манго в Барнаул 16 июня.

Выбирайте фасовку и размер скидки: 1 кг — 790 р. ( вместо 990 р.), экономия 200 р.

вместо 990 р.), экономия 200 р. 2 кг — 1 490 р. ( вместо 1 790 р.), экономия 300 р.

вместо 1 790 р.), экономия 300 р. 3 кг — 2 090 р. ( вместо 2 490 р.), экономия 400 р.

вместо 2 490 р.), экономия 400 р. 6 кг — 3 990 р. ( вместо 4 490 р.), экономия 500 р.

Цена доставки — 300 руб. Плоды доставляются специальными рефмашинами с соблюдением температурного режима.

Доставка. Компания Fresh Import

Хранить замороженное манго можно просто в морозилке. Технология быстрой заморозки гарантирует сохранение насыщенного тропического вкуса, приятной консистенции мякоти и витаминной ценности для организма.

Замороженное манго Fresh Import* - это не только «открыл пакет и не заметил, как съел 1 кг», но и смузи, коктейли, фреши, выпечка, соусы, овощные и фруктовые салаты, всевозможные десерты и т.д.

В числе покупателей Fresh Import и просто любители вкусненько-тропического, и топовые рестораны России.

Сочное египетское манго. Компания Fresh Import

Короткая справка о компании Fresh Import для тех, кто сомневается.

У ребят в Египте собственные плантации. Сотни километров манговых деревьев, плоды которых созревают и наливаются вкусом, соком и витаминами под жарким солнцем, без химии и присадок. Фрукты, орошаемые водами Нила, по умолчанию умопомрачительно вкусные и полезные.

Освобождайте место в морозилке и спешите купить манго в Барнауле по сниженной цене на сайте freshimport.ru

Больше фасовка — ниже стоимость за 1 кг чистой мякоти.

* Фреш Импорт. Информация о стоимости действительна на момент публикации