В понедельник 17 апреля в Алтайском крае, в том числе в Барнауле, будет небольшой снег. Температура от -6 до -2. В ночь на 18 апреля столбики термометра опустятся до -10.

Ветер до 4,7 м/с. Утром будет дуть северо-восточный, днем северный, а вечером — западный.