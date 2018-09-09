Уже скоро: какие дороги перекроют в Барнауле из-за Дня города

Вечером 9 сентября в Барнауле из-за праздничных мероприятий в честь Дня города перекроют движение на нескольких улицах, сообщает официальный сайт города. Рассказываем, где именно и во сколько.

Движение транспорта закроют:

на проспекте Социалистическом, от Молодежной до Мерзликина, с 19.00 до 06.00;

на четной стороне проспекта Ленина, от Чеглецова до Петра Сухова, с 19.00 до 22.30;

на улице Георгия Исакова, от четной стороны Островского до нечетной стороны Островского, с 18.00 до 23.00.

на подъездах к площади в районе Дворца культуры «Южный» по адресу Чайковского, 21, с 08.00 до 22.30.

Салют в Барнауле 09.05.2017 Дмитрий Лямзин

Движение автобусного маршрута № 6 с 19.00 до 23.00 час. будет организовано по следующей схеме: … ул. Георгия Исакова — ул. Островского (четная сторона) — ул. Антона Петрова — разворот на пересечении ул. Антона Петрова с ул. Ленинградской — ул. Антона Петрова, далее — по маршруту, в обратном направлении: … ул. Антона Петрова — ул. Островского (четная сторона) — ул. Георгия Исакова, далее — по маршруту.

Движение автобусных маршрутов № 24, № 29 с 19.00 до 23.00 час. будет организовано по следующей схеме: … ул. Георгия Исакова — ул. Островского (четная сторона) — ул. Юрина — ул. Островского (нечетная сторона) — ул. Георгия Исакова, далее — по маршруту. В обратном направлении: ул. Георгия Исакова — ул. Островского (нечетная сторона) — ул. Юрина — ул. Островского (четная сторона) — ул. Георгия Исакова, далее — по маршруту.

Движение автобусных маршрутов № 1, № 32, № 35, № 41, № 50, № 57, № 58, № 76 с 19.00 до 22.30 час. будет организовано по следующей схеме: … пр‑кт Ленина — ул. Северо‑Западная — пр-кт Калинина — малая проезжая часть пр‑кта Космонавтов — пр-кт Ленина, далее — по маршрутам, в обратном направлении — по маршрутам.

Движение автобусных маршрутов № 25, № 29 с 19.00 до 22.30 час. будет организовано по следующей схеме: … пр-кт Ленина — ул. Северо-Западная — пр‑кт Калинина — пр-кт Космонавтов, далее — по маршруту, в обратном направлении — по маршруту.

Работа троллейбусного маршрута № 1 будет закрыта с 19.00 час.

После проведения праздничного салюта продлят работу общественного транспорта. Автобусы и троллейбусы будут выстроены по проспекту Ленина на участках от улицы Кирова до площади Ветеранов и в районе здания № 57б на остановке общественного транспорта «пл.Советов». Также будут организованы дополнительные трамвайные маршруты на пр‑кте Красноармейском от остановочного пункта «ул.Молодежная».

Выборы губернатора Алтайского края и День Барнаула 2018: прямая трансляция