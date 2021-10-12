Ужесточат ли в России выдачу разрешений на оружие

Поправки в Федеральный закон «Об оружии» устанавливают дополнительное основание, по которому лицам могут отказывать в разрешении на оружие. Отказ допускается, если «проверка показала повышенную опасность нарушения прав и свобод граждан, возникновение угрозы общественной безопасности».
Всех, кто захочет приобрести оружие, будут проверять специалисты ФСБ и МВД. Уточняется, что правоохранители смогут и отзывать ранее выданные лицензии.
Согласно законопроекту, меры нужны, чтобы оружием не могли завладеть те, кто связан с преступными группировками.
Кроме того, предупреждается доступ к оружию россиян, которые собираются использовать его в противоправных целях.