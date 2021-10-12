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Жизнь

Ужесточат ли в России выдачу разрешений на оружие

Росгвардия подготовила законопроект, по которому в России могут ужесточить выдачу лицензий на оружие. Документ опубликовали на федеральном портале нормативных актов 11 октября.

Пистолет, оружие.
Пистолет, оружие.
CC0
1
Какие «оружейные» нововведения предлагает Росгвардия?

Поправки в Федеральный закон «Об оружии» устанавливают дополнительное основание, по которому лицам могут отказывать в разрешении на оружие. Отказ допускается, если «проверка показала повышенную опасность нарушения прав и свобод граждан, возникновение угрозы общественной безопасности».

2
Кто будет выдавать лицензию?

Всех, кто захочет приобрести оружие, будут проверять специалисты ФСБ и МВД. Уточняется, что правоохранители смогут и отзывать ранее выданные лицензии.

Пистолет, оружие.
Пистолет, оружие.
CC0
3
Зачем ужесточают правила?

Согласно законопроекту, меры нужны, чтобы оружием не могли завладеть те, кто связан с преступными группировками.

Кроме того, предупреждается доступ к оружию россиян, которые собираются использовать его в противоправных целях.

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