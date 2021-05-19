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Жизнь

«Узнавали даже в магазинах»: что изменилось в жизни самой красивой аграрной леди на Алтае

Почти год назад бухгалтер из Целинного района Яна Иночкина стала победительницей проекта «Мисс Агро — 2020». После этого ее стали узнавать на улицах и буквально засыпали поздравлениями. Девушкам, которые планируют участвовать в новом конкурсе, она советует ничего не бояться и верить в себя. Все задуманное обязательно сбудется.

Победительница проекта "Мисс Агро - 2020" Яна Иночкина.
Победительница проекта "Мисс Агро - 2020" Яна Иночкина.
Дмитрий Лямзин

Как все начиналось

«Когда я увидела анонс проекта в соцсетях, у меня что-то щелкнуло — надо попробовать. Отправила заявку и забыла. Ваш звонок оказался полной неожиданностью», — с этих слов год назад началось наше знакомство с Яной Иночкиной.

В сельхозпредприятии «Фарм» Яна работает бухгалтером уже несколько лет. Финансовую профессию выбрала неслучайно — с детства была тяга к счетам.

Первое образование девушка получила в Алтайском колледже промышленных технологий и бизнеса в Бийске. Учеба давалась легко, а вот денег, как и любому студенту, не хватало. Просить у родителей было как-то неудобно, поэтому Яна с первого курса начала подрабатывать.

Победительница проекта &quot;Мисс Агро - 2020&quot; на своем рабочем месте.
Победительница проекта «Мисс Агро — 2020» на своем рабочем месте.
Дмитрий Лямзин

Через пару лет судьба дала шанс — Павел Бейфорт, руководитель двух крупных сельхозпредприятий в Целинном районе, пригласил ее на постоянную работу. В родном селе Дружба у Яны появились перспективы, хорошая зарплата, собственное жилье и уверенность в будущем.

Яна решила пойти дальше и получила высшее образование в Алтайском аграрном университете.

Как пришла известность

Сейчас, как и год назад, она занимается бухгалтерией. Девушка вспоминает, что когда победила в конкурсе, поздравлений не было конца: звонили родственники и друзья. Яну узнавали даже коллеги из других районов, приезжавшие по делам в ее хозяйство.

«Захожу как-то в магазин, а мне продавец с порога говорит: „Мы вас знаем, вы конкурс красоты выиграли и про вас в газете писали“. Я, конечно, такого не ожидала. Приятно», — поделилась воспоминаниями Яна.

Победительница проекта &quot;Мисс Агро - 2020&quot; Яна Иночкина.
Победительница проекта «Мисс Агро — 2020» Яна Иночкина.
Дмитрий Лямзин
Победительница проекта &quot;Мисс Агро - 2020&quot; Яна Иночкина.
Победительница проекта «Мисс Агро — 2020» Яна Иночкина.
Дмитрий Лямзин
Победительница проекта &quot;Мисс Агро - 2020&quot; Яна Иночкина.
Победительница проекта «Мисс Агро — 2020» Яна Иночкина.
Дмитрий Лямзин
Победительница проекта &quot;Мисс Агро - 2020&quot; Яна Иночкина.
Победительница проекта «Мисс Агро — 2020» Яна Иночкина.
Дмитрий Лямзин

Что изменилось в жизни победительницы

Наша героиня — девушка целеустремленная: если что запланировала в жизни, обязательно исполнит. На днях она улетает в отпуск в Санкт-Петербург. Побывать в прекрасном городе на Неве, посмотреть Эрмитаж, побывать на Дворцовой площади, она всегда мечтала.

«В детстве я картинки в книгах разглядывала с видами Питера, все думала, что когда-нибудь туда обязательно поеду. Вот это и сбылось. У меня семь больших листа исписано местами, куда я обязательно должна сходить», — признается Яна.

Как принять участие в конкурсе

Участвовать в конкурсе «Мисс Агро — 2021» Яна Иночкина не может — таковы правила. А вот все остальные девушки, работающие в сфере сельского хозяйства края — вэлкам.

Чтобы стать участницей конкурса «Мисс Агро — 2021», вам необходимо прислать заявку, в которой указать свои имя, фамилию, специальность и написать несколько слов о себе. Поведайте миру, чем вы помогаете сельскому хозяйству Алтайского края.

Девушка. Поле.
Девушка. Поле.
unsplash.com.

Ждем от вас также фотографии во всей красе.

Заявки мы принимаем до 18.00 21 мая по электронной почте:

a.nedobitkova@yandex.ru

Как будет проходить голосование

Право выбрать «Мисс Агро — 2021» мы предоставим читателям altapress.ru. Народное голосование стартует в начале июня.

До этого каждый день мы будем представлять наших новых участниц.

Что ждет победительницу

«Мисс Агро — 2021» мы обещаем сделать еще краше и счастливее. В Барнауле победительницу ожидает стильный апгрейд, шикарный макияж, прическа, наряды, профессиональная фотосессия и много других сюрпризов.

Победительница проекта &quot;Мисс Агро - 2020&quot; Яна Иночкина.
Победительница проекта «Мисс Агро — 2020» Яна Иночкина.
Дмитрий Лямзин

Имя новой главной красавицы сельского хозяйства жители края узнают 22 июня. В этот день выйдет спецвыпуск журнала «Свободный курс», посвященный агропромышленному комплексу региона, в котором мы расскажем и покажем, что у нас получилось.

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