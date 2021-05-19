«Узнавали даже в магазинах»: что изменилось в жизни самой красивой аграрной леди на Алтае

Почти год назад бухгалтер из Целинного района Яна Иночкина стала победительницей проекта «Мисс Агро — 2020». После этого ее стали узнавать на улицах и буквально засыпали поздравлениями. Девушкам, которые планируют участвовать в новом конкурсе, она советует ничего не бояться и верить в себя. Все задуманное обязательно сбудется.

Как все начиналось

«Когда я увидела анонс проекта в соцсетях, у меня что-то щелкнуло — надо попробовать. Отправила заявку и забыла. Ваш звонок оказался полной неожиданностью», — с этих слов год назад началось наше знакомство с Яной Иночкиной.

В сельхозпредприятии «Фарм» Яна работает бухгалтером уже несколько лет. Финансовую профессию выбрала неслучайно — с детства была тяга к счетам.

Первое образование девушка получила в Алтайском колледже промышленных технологий и бизнеса в Бийске. Учеба давалась легко, а вот денег, как и любому студенту, не хватало. Просить у родителей было как-то неудобно, поэтому Яна с первого курса начала подрабатывать.

Победительница проекта «Мисс Агро — 2020» на своем рабочем месте. Дмитрий Лямзин

Через пару лет судьба дала шанс — Павел Бейфорт, руководитель двух крупных сельхозпредприятий в Целинном районе, пригласил ее на постоянную работу. В родном селе Дружба у Яны появились перспективы, хорошая зарплата, собственное жилье и уверенность в будущем.

Яна решила пойти дальше и получила высшее образование в Алтайском аграрном университете.

Как пришла известность

Сейчас, как и год назад, она занимается бухгалтерией. Девушка вспоминает, что когда победила в конкурсе, поздравлений не было конца: звонили родственники и друзья. Яну узнавали даже коллеги из других районов, приезжавшие по делам в ее хозяйство.

«Захожу как-то в магазин, а мне продавец с порога говорит: „Мы вас знаем, вы конкурс красоты выиграли и про вас в газете писали“. Я, конечно, такого не ожидала. Приятно», — поделилась воспоминаниями Яна.

Победительница проекта «Мисс Агро — 2020» Яна Иночкина. Дмитрий Лямзин Победительница проекта «Мисс Агро — 2020» Яна Иночкина. Дмитрий Лямзин Победительница проекта «Мисс Агро — 2020» Яна Иночкина. Дмитрий Лямзин Победительница проекта «Мисс Агро — 2020» Яна Иночкина. Дмитрий Лямзин

Что изменилось в жизни победительницы

Наша героиня — девушка целеустремленная: если что запланировала в жизни, обязательно исполнит. На днях она улетает в отпуск в Санкт-Петербург. Побывать в прекрасном городе на Неве, посмотреть Эрмитаж, побывать на Дворцовой площади, она всегда мечтала.

«В детстве я картинки в книгах разглядывала с видами Питера, все думала, что когда-нибудь туда обязательно поеду. Вот это и сбылось. У меня семь больших листа исписано местами, куда я обязательно должна сходить», — признается Яна.

Как принять участие в конкурсе

Участвовать в конкурсе «Мисс Агро — 2021» Яна Иночкина не может — таковы правила. А вот все остальные девушки, работающие в сфере сельского хозяйства края — вэлкам.

Чтобы стать участницей конкурса «Мисс Агро — 2021», вам необходимо прислать заявку, в которой указать свои имя, фамилию, специальность и написать несколько слов о себе. Поведайте миру, чем вы помогаете сельскому хозяйству Алтайского края.

Девушка. Поле. unsplash.com.

Ждем от вас также фотографии во всей красе.

Заявки мы принимаем до 18.00 21 мая по электронной почте:

a.nedobitkova@yandex.ru

Как будет проходить голосование

Право выбрать «Мисс Агро — 2021» мы предоставим читателям altapress.ru. Народное голосование стартует в начале июня.

До этого каждый день мы будем представлять наших новых участниц.

Что ждет победительницу

«Мисс Агро — 2021» мы обещаем сделать еще краше и счастливее. В Барнауле победительницу ожидает стильный апгрейд, шикарный макияж, прическа, наряды, профессиональная фотосессия и много других сюрпризов.

Победительница проекта «Мисс Агро — 2020» Яна Иночкина. Дмитрий Лямзин

Имя новой главной красавицы сельского хозяйства жители края узнают 22 июня. В этот день выйдет спецвыпуск журнала «Свободный курс», посвященный агропромышленному комплексу региона, в котором мы расскажем и покажем, что у нас получилось.