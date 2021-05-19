«Узнавали даже в магазинах»: что изменилось в жизни самой красивой аграрной леди на Алтае

Как все начиналось
«Когда я увидела анонс проекта в соцсетях, у меня что-то щелкнуло — надо попробовать. Отправила заявку и забыла. Ваш звонок оказался полной неожиданностью», — с этих слов год назад началось наше знакомство с Яной Иночкиной.
В сельхозпредприятии «Фарм» Яна работает бухгалтером уже несколько лет. Финансовую профессию выбрала неслучайно — с детства была тяга к счетам.
Первое образование девушка получила в Алтайском колледже промышленных технологий и бизнеса в Бийске. Учеба давалась легко, а вот денег, как и любому студенту, не хватало. Просить у родителей было как-то неудобно, поэтому Яна с первого курса начала подрабатывать.
Через пару лет судьба дала шанс — Павел Бейфорт, руководитель двух крупных сельхозпредприятий в Целинном районе, пригласил ее на постоянную работу. В родном селе Дружба у Яны появились перспективы, хорошая зарплата, собственное жилье и уверенность в будущем.
Яна решила пойти дальше и получила высшее образование в Алтайском аграрном университете.
Как пришла известность
Сейчас, как и год назад, она занимается бухгалтерией. Девушка вспоминает, что когда победила в конкурсе, поздравлений не было конца: звонили родственники и друзья. Яну узнавали даже коллеги из других районов, приезжавшие по делам в ее хозяйство.
«Захожу как-то в магазин, а мне продавец с порога говорит: „Мы вас знаем, вы конкурс красоты выиграли и про вас в газете писали“. Я, конечно, такого не ожидала. Приятно», — поделилась воспоминаниями Яна.
Что изменилось в жизни победительницы
Наша героиня — девушка целеустремленная: если что запланировала в жизни, обязательно исполнит. На днях она улетает в отпуск в Санкт-Петербург. Побывать в прекрасном городе на Неве, посмотреть Эрмитаж, побывать на Дворцовой площади, она всегда мечтала.
«В детстве я картинки в книгах разглядывала с видами Питера, все думала, что когда-нибудь туда обязательно поеду. Вот это и сбылось. У меня семь больших листа исписано местами, куда я обязательно должна сходить», — признается Яна.
Как принять участие в конкурсе
Участвовать в конкурсе «Мисс Агро — 2021» Яна Иночкина не может — таковы правила. А вот все остальные девушки, работающие в сфере сельского хозяйства края — вэлкам.
Чтобы стать участницей конкурса «Мисс Агро — 2021», вам необходимо прислать заявку, в которой указать свои имя, фамилию, специальность и написать несколько слов о себе. Поведайте миру, чем вы помогаете сельскому хозяйству Алтайского края.
Ждем от вас также фотографии во всей красе.
Заявки мы принимаем до 18.00 21 мая по электронной почте:
a.nedobitkova@yandex.ru
Как будет проходить голосование
Право выбрать «Мисс Агро — 2021» мы предоставим читателям altapress.ru. Народное голосование стартует в начале июня.
До этого каждый день мы будем представлять наших новых участниц.
Что ждет победительницу
«Мисс Агро — 2021» мы обещаем сделать еще краше и счастливее. В Барнауле победительницу ожидает стильный апгрейд, шикарный макияж, прическа, наряды, профессиональная фотосессия и много других сюрпризов.
Имя новой главной красавицы сельского хозяйства жители края узнают 22 июня. В этот день выйдет спецвыпуск журнала «Свободный курс», посвященный агропромышленному комплексу региона, в котором мы расскажем и покажем, что у нас получилось.