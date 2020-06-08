Узнай какой турник лучше для дома и как его выбрать

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Какой турник выбрать для дома

Турник — это незаменимый спортивный инвентарь для поддержания отличной физической формы. Даже в советское время спортивную перекладину, представляющую собой металлическую трубу, можно было встретить практически в каждом доме. Сегодня эта тенденция стала более масштабной. Домашние тренировки на перекладине не теряют свою популярность и часто являются основой большинства эффективных комплексов упражнений. Прелесть турника заключается в том, что во время занятия можно одновременно проработать большинство групп мышц. При подтягивании на турнике задействованы мышцы спины, груди, плеч и рук. При этом все группы мышц работают с высокой нагрузкой.

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В период пандемии большинство из нас вернулись к занятию спортом в домашних условиях, поэтому вопрос выбора домашних тренажеров особенно актуален в настоящее время.

Что касается турников, то невозможно ответить одним предложение на вопрос: «какой именно снаряд вам нужен для домашних тренировок?» При выборе модели вы должны понимать, какие цели вы преследуете, а также объективно оценивать свои возможности.

Если вы уже давно в спорте и имеет большой опыт занятий, то вам подойдет профессиональный турник, а новичкам лучше выбирать инвентарь без лишних наворотов в категории любительские турники. При выборе того или иного турника также следует учитывать габариты вашей квартиры. Бывают такие ситуации, что человек покупает снаряд, а у него нет подходящего места для установки, а иногда агрегат даже сложно занести в квартиру.

В данной статье мы рассмотрим, какие турники бывают, и на какие технические характеристики следует обращать внимание при выборе.

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Большинство людей сталкивается с одной и той же проблемой выбора турника: как определить правильный размер. В соответствии с олимпийскими стандартами, по ГОСТу гриф турника должен иметь длину 240 см, а диаметр его стального стержня — 28 мм. Однако данных параметров следует придерживаться только в том случае, если вам необходима перекладина для подготовки к олимпиаде, во всех других случаях выбирайте тот турник, на котором вам будет удобно заниматься. В среднем высота снаряда должны быть на 10−15 см выше ваших вытянутых рук, если вы собираетесь выполнять трюки на перекладине. Для новичков турник следует располагать на уровне середины лица. Стандартная длина составляет 115 см, а диаметр — 28 см. Такие параметры позволят выполнять различные упражнения как с узким, так и с широким хватом. Наилучшим вариантом турника будет стальная перекладина весом 3−5 кг. Во избежание появления мозолей лучше выбирать турники с мягкими ручками или дополнительно докупать такие насадки. Также не стоит забывать учитывать собственный вес при выборе снаряда. Наиболее прочной моделью является цельносварной турник, он способен выдержать более 120 кг.

Лучшим выбором турника для дома станет модель три в одном — брусья-пресс-турник. Эта многофункциональная модель — отличный выбор для тех, кто хочет прокачать несколько групп мышц, используя один спортивный агрегат. Многим часто не хватает места, чтобы оборудовать спортзал в квартире, но установив турник 3в1, вы легко сможете выполнять все базовые упражнения на одном снаряде. Данный вид агрегатов может быть как цельносварным, так и разборным. Разборной турник — это вариант для тех, у кого нет возможности выделить на постоянной основе место в доме для тренажера. В случае необходимости вы легко сможете разобрать турник и перенести его в нужное место.

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Существуют и другие модели многофункциональных снарядов. Роль брусьев также может выполнять наддверный треххватный турник.

Где чаще всего вешают турник? Правильный ответ: в дверном проёме. Однако не в любой дверной проем можно повесить турник. В случае слабой дверной коробки установить турник в дверном проеме получится только нескольких типов конструкции. Одна из них представлена на рисунке выше.

Если вы на 100 процентов решили установить снаряд именно в проеме, то вам следует обратить внимание на несколько параметров:

простота установки;

безопасная эксплуатация;

возможность дополнить перекладину другим спортивным снаряжением или детскими качелями при необходимости.

Турник «распорка» является наилучшей моделью турника с установкой в дверной проем. Он относится к категории съёмных снарядов и ценится за счёт простоты установки. Пружинный механизм удерживает перекладину в дверном проёме. Главными плюсами данного тренажёра является доступная цена, а также отсутствие необходимости специально просверливать отверстия в стене или использовать дополнительные приспособления при установке.

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Основным преимуществом настенных турников для дома является их компактность. Они занимают минимум места, при этом они не уступают по функциональности другим видам турников. Турник для дома настенный помогает поддерживать тело в тонусе и подходит для тренировки основных групп мышц. При желании вы можете дополнить перекладину брусьями, используя дополнительное снаряжение. Главным достоинством данных снарядов является их универсальности. Заниматься на настенном турнике может любой человек вне зависимости от комплекции и телосложения.

Настенный турник для дома может быть как классическим, так и моделью 3 в 1, на которой можно не только подтягиваться, но и отжиматься на брусьях и качать пресс. Решение повесить турник прямо на стену — отличный вариант, даже если у вас неровные углы и стены. В данном случае вам подойдет угловой настенный турник. Если вы хотите выбрать агрегат, который будет занимать минимум места, то вам необходимо присмотреться к складным турникам. Такая модель легко складывается к стене и не загромождает пространство.

Если в квартире достаточно места, то можно установить турник на пол. Самым оптимальным вариантом будет модель регулируемого турника, на котором вы сможете выполнять как классические подтягивания, так и использовать снаряд в качестве брусьев (большинство напольных моделей позволяет это сделать). Главным преимуществом напольного турника является возможность установки агрегата без дополнительного сверления стен, что удобно как для тех, кто арендует жилье, так и для тех, у кого нет возможности установить снаряд на стену из-за их качества.

Основным минусом напольных стоек являются их габариты. По сравнению с другими моделями турников такой агрегат занимает намного больше места, и установить его за дверью точно не получится.

Турник с креплением на потолок — это цельносварная конструкция, которая крепится на потолок и идеально подходит для нестандартных маленьких помещений. Данный вид конструкции является практически незаметным, при этом его функциональность остается максимальной.

Если у вас в доме есть шведская стенка, но вы также задумываетесь о приобретении турника, то вам не нужно искать дополнительное место для его установки. Сегодня на рынке представлено множество моделей, которые можно легко встроить на шведскую стенку. В основном это модели 3 в 1, на котором можно не только подтягиваться, но и выполнять отжимания на брусьях и качать пресс.

Многие думают, что выбрать хороший турник можно только в магазине оффлайн, но это не так. Сегодня можно заказать любой тренажер онлайн, зная все необходимые параметры. Конечно, самый лучший способ — пощупать турник вживую. Однако, как правило, при выборе спортинвентаря покупатели совершают одну и ту же проблему. Они не знают, что им действительно необходимо. Идя в магазин или заказывая спортивный снаряд онлайн, вы должны четко понимать, какие функции должен выполнять данный агрегат. Стоит выбирать турник, который будет полностью соответствовать вашим целям и подходить по габаритам для вашей квартиры.