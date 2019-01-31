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Жизнь

В администрации Барнаула считают, что бизнесмены стали больше доверять чиновникам

Барнаульские предприниматели стали больше доверять администрации. Так считают в самой мэрии, опираясь на растущее количество обращений от бизнесменов и процент решенных вопросов.

Администрация Барнаула.
Администрация Барнаула.
altapress.ru

В комитете экономического развития и инвестиционной деятельности отметили стабильный рост обращений предпринимателей за консультациями и организационной помощью по разным проблемам.

«Тем самым фиксируется значительный рост доверия бизнеса к администрации Барнаула», — отметил начальник отдела инвестиционной и проектной деятельности профильного комитета Илья Финенко.

В мэрии напомнили, что на базе официального сайта Барнаула существует «Инвестиционный портал», с помощью которого предприниматели могут узнать о поддержке бизнеса, инвестиционных и земельных площадках.

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