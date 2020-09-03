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Жизнь

В администрации спрашивают, где разместить буквы «Барнаул орденоносный»

Администрация Барнаула просит горожан предложить место, где можно установить конструкцию «Барнаул орденоносный». Принимать варианты будут до 28 сентября.

Конструкция "Барнаул орденоносный".
Конструкция "Барнаул орденоносный".
barnaul.org

Параметры

  • размеры букв 1,5×1,5 м;
  • размеры ордена 3,5 на 3,73м;
  • общая длина надписи 32 м;
  • ширина 15 см.

Также нужно учесть, что разместить конструкцию желательно на общественной территории, чтобы можно было ухаживать ухода за конструкцией и следить за ее состоянием.

После сбора предложений на сайте администрации запустят голосование.

Свой вариант можно оставить в официальных аккаунтах мэрии в соцстях:

Напомним, о восстановлении букв глава города Вячеслав Франк заявил 27 августа — на первой после каникул сессии краевого парламента.

Буквы сняли 29 ноября 2017 года — конструкция находилась в аварийном состоянии. Однако возвращать не стали: против выступили собственники квартир дома № 53 на проспект Ленина.

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