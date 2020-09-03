В администрации спрашивают, где разместить буквы «Барнаул орденоносный»

Параметры
- размеры букв 1,5×1,5 м;
- размеры ордена 3,5 на 3,73м;
- общая длина надписи 32 м;
- ширина 15 см.
Также нужно учесть, что разместить конструкцию желательно на общественной территории, чтобы можно было ухаживать ухода за конструкцией и следить за ее состоянием.
После сбора предложений на сайте администрации запустят голосование.
Свой вариант можно оставить в официальных аккаунтах мэрии в соцстях:
- Вконтакте «Город Барнаул»,
- Одноклассники «Барнаул»,
- Facebook «Город Барнаул»,
- Twitter «Барнаул»,
- Instagram.
Напомним, о восстановлении букв глава города Вячеслав Франк заявил 27 августа — на первой после каникул сессии краевого парламента.
Буквы сняли 29 ноября 2017 года — конструкция находилась в аварийном состоянии. Однако возвращать не стали: против выступили собственники квартир дома № 53 на проспект Ленина.