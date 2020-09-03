В администрации спрашивают, где разместить буквы «Барнаул орденоносный»

Администрация Барнаула просит горожан предложить место, где можно установить конструкцию «Барнаул орденоносный». Принимать варианты будут до 28 сентября.

Параметры

размеры букв 1,5×1,5 м;

размеры ордена 3,5 на 3,73м;

общая длина надписи 32 м;

ширина 15 см.

Также нужно учесть, что разместить конструкцию желательно на общественной территории, чтобы можно было ухаживать ухода за конструкцией и следить за ее состоянием.

После сбора предложений на сайте администрации запустят голосование.

Свой вариант можно оставить в официальных аккаунтах мэрии в соцстях:

Напомним, о восстановлении букв глава города Вячеслав Франк заявил 27 августа — на первой после каникул сессии краевого парламента.

Буквы сняли 29 ноября 2017 года — конструкция находилась в аварийном состоянии. Однако возвращать не стали: против выступили собственники квартир дома № 53 на проспект Ленина.