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Жизнь

В аэропорту Барнаула произошел конфликт из-за неадекватного поведения пассажира

25 марта на стойке регистрации барнаульского аэропорта произошел конфликт. Пьяный пассажир оскорблял сотрудников и не реагировал на замечания окружающих, чем и поплатился.

Международный аэропорт Барнаул
Международный аэропорт Барнаул

Прибывшие на место транспортные полицейские попытались успокоить мужчину с явными признаками алкогольного опьянения.

Но он продолжал хамить и не реагировал на просьбы окружающих.

Нарушителем общественного порядка оказался 40-летний житель Свердловской области. Его задержали и доставили в комнату полиции. Медицинское освидетельствование показало состояние легкого алкогольного опьянения.

Как сообщает пресс-служба транспортной полиции, суд признал задержанного виновным в правонарушении и назначил ему наказание в виде ареста на сутки.

Авиакомпания в перелете ему отказала.

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