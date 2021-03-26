В аэропорту Барнаула произошел конфликт из-за неадекватного поведения пассажира

Прибывшие на место транспортные полицейские попытались успокоить мужчину с явными признаками алкогольного опьянения.
Но он продолжал хамить и не реагировал на просьбы окружающих.
Нарушителем общественного порядка оказался 40-летний житель Свердловской области. Его задержали и доставили в комнату полиции. Медицинское освидетельствование показало состояние легкого алкогольного опьянения.
Как сообщает пресс-служба транспортной полиции, суд признал задержанного виновным в правонарушении и назначил ему наказание в виде ареста на сутки.
Авиакомпания в перелете ему отказала.