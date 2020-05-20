В аэропорту Барнаула раньше срока уложились с ремонтом взлетной полосы

Специалистам удалось сделать это раньше запланированного срока. Ранее сообщалось, что ремонт закончат в начале июня.
Дорожники из «Барнаульское ДСУ-4» обновили около 15 тыс. кв. м. асфальтобетонного покрытия. Работы велись в «технологические окна» и не мешали вылету и посадке самолетов.
Как уже писал altapress.ru, ранее ежегодно проводился планово-предупредительный ремонт аэродромного покрытия «ямочным» методом, когда ремонтировались небольшие участки.
С 2018 года площадь увеличилась в два раза — дорожники стали обновлять по 1/6 части полосы, полностью снимая старое покрытие.