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Жизнь

В аэропорту Новосибирска заночевал самолет-разведчик США

15 марта в новосибирском аэропорту Толмачёво заметили американский самолет ОС-135. Как пишет сайт НГС со ссылкой на местного споттера, воздушный разведчик приземлился в Новосибирске накануне вечером.

Самолет-разведчик США ОС-135.
Самолет-разведчик США ОС-135.
Федор Ушаков, vk.com/sibspotting

«Ребята говорят, что он вчера приземлился. Я утром приехал, заметил, что он там стоит. Уже улетел, фотографию я сделал с вылета, уже в небе», — рассказал корреспонденту НГС споттер Павел Осокин.

Фотограф добавил, что самолет участвует в программе «Открытое небо» — на хвосте воздушного судна он разглядел надпись Open Skies. На фюзеляже изображена звезда с полосами — символ ВВС США.

В пресс-службе Центрального военного округа сообщили, что не владеют информацией о цели визита самолета.

Самолет-разведчик США ОС-135.
Самолет-разведчик США ОС-135.
Юра Шелухов, vk.com/sibspotting

Предыдущий раз такой самолет в Новосибирске видели в марте 2017 года. Тогда «Российская газета» сообщала, что разведчики из США и Франции должны сфотографировать и снять на видео дальневосточные гарнизоны.

Справка

В программу «Открытое небо» входят более 30 государств. Они имеют право совершать наблюдательные полеты над территориями других стран для контроля за вооружениями.

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