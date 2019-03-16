В аэропорту Новосибирска заночевал самолет-разведчик США

«Ребята говорят, что он вчера приземлился. Я утром приехал, заметил, что он там стоит. Уже улетел, фотографию я сделал с вылета, уже в небе», — рассказал корреспонденту НГС споттер Павел Осокин.
Фотограф добавил, что самолет участвует в программе «Открытое небо» — на хвосте воздушного судна он разглядел надпись Open Skies. На фюзеляже изображена звезда с полосами — символ ВВС США.
В пресс-службе Центрального военного округа сообщили, что не владеют информацией о цели визита самолета.
Предыдущий раз такой самолет в Новосибирске видели в марте 2017 года. Тогда «Российская газета» сообщала, что разведчики из США и Франции должны сфотографировать и снять на видео дальневосточные гарнизоны.
Справка
В программу «Открытое небо» входят более 30 государств. Они имеют право совершать наблюдательные полеты над территориями других стран для контроля за вооружениями.