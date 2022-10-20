В Алейском районе завершается капитальный ремонт четырех школ

Свыше 220 миллионов рублей получил в этом году Алейский район на капитальный ремонт Солнечной, Боровской, Приалейской и Первоалейской школ в рамках федеральной программы «Модернизация школьных систем образования», реализацию которой инициировала «Единая Россия». В обновленных школах накануне побывала заместитель секретаря регионального отделения партии Наталья Кувшинова.

В Приалейской и Первоалейской школах капремонт должен завершиться в этом году, а в Солнечной и Боровской — в следующем. Но строители намерены сдать все объекты в ближайшее время. Это самые крупные школы района, где учатся 100 и более детей.

— Думаю, что после осенних каникул мы начнем обучение во всех четырех школах, — сообщила глава Алейского района Светлана Агаркова.

Подрядчики действительно вышли на финишную прямую, хотя были перебои с поставками отделочных материалов — металлокассет, панелей, мультиплит и других. Строительные бригады выполнили огромный объем работ.

-Здание находилось в плачевном состоянии. Крыша протекала, стены снаружи и внутри были покрыты плесенью и грибками. Мы быстро установили шатровую крышу, сразу занялись демонтажем и обработкой помещений. Регулярно на объекте работали от 15 до 20 человек. На стадии внутренних отделочных работ подключились родители, они помогли определиться с цветовой гаммой. В итоге для классов и коридоров были выбраны теплые цвета — оранжевый, желтый, зеленый, — рассказал о капремонте Приалейской школы представитель подрядной организации Владимир Курбатов.

Директор Солнечной школы Анна Гамазина особенно рада тому, что спустя шесть лет в школе снова будет открыт спортзал.

— Сейчас у нас 112 учеников, но как только завершится ремонт, в нашу школу будут ездить дети из поселка Есенино, — добавила директор.

Во всех четырех школах, помимо капремонта, завершается благоустройство прилегающей территории. Деньги на это выделяются из районного бюджета, сообщила Светлана Агаркова.

Индивидуальный подход каждой школы к отделке помещений, активность родительской общественности в Алейском районе отметила по итогам посещения образовательных учреждений Наталья Кувшинова.

— На протяжении многих лет здесь не было капитального ремонта, здания были разобраны почти до основания, а сегодня в отремонтированных классах начинают устанавливать новую мебель и современное оборудование. Никогда еще сельские школы не получали такой объем финансирования, — сказала заместитель секретаря регионального отделения «Единой России».

Федеральная программа модернизации школьных систем образования рассчитана на пять лет. Пока в нее вошли 43 школы Алтайского края, в основном сельские, на их капремонт и оснащение современным оборудованием выделено больше 2 миллиардов рублей. Это крайне важная задача, которую «Единая Россия» включила в народную программу партии и внимательно следит за ее выполнением, заключила Наталья Кувшинова.