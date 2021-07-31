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Жизнь

В алкомаркет на Кубани пробрался совершенно незванный «покупатель»

Спасатели муниципальной службы спасения в Краснодаре эвакуировали в лесопарковую зону енота, забравшегося в магазин с алкогольной продукцией, сообщили ТАСС в службе спасения 30 июля.

Енот.
Енот.
unsplash.com

«Поступило сообщение о том, что в магазин алкогольной продукции забралось дикое животное, предположительно енот. Спасатели аварийно-спасательного отряда прибыли на место, обнаружили сидящего в шкафу енота. Подручными средствами енота поймали, посадили в коробку и вывезли в лесопарковую зона», — рассказали в службе спасения.

В ведомстве уточнили, что енот отпущен, животное не пострадало, в магазине он успел навести беспорядок.

Ранее в интернете появилось забавное видео, на котором женщина запечатлела жуткий бардак в своем доме, который устроили еноты, пробравшиеся к ней.

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