В алкомаркет на Кубани пробрался совершенно незванный «покупатель»

«Поступило сообщение о том, что в магазин алкогольной продукции забралось дикое животное, предположительно енот. Спасатели аварийно-спасательного отряда прибыли на место, обнаружили сидящего в шкафу енота. Подручными средствами енота поймали, посадили в коробку и вывезли в лесопарковую зона», — рассказали в службе спасения.
В ведомстве уточнили, что енот отпущен, животное не пострадало, в магазине он успел навести беспорядок.
Ранее в интернете появилось забавное видео, на котором женщина запечатлела жуткий бардак в своем доме, который устроили еноты, пробравшиеся к ней.