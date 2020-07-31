В алтайских домах-интернатах «исчезают» пенсионеры и инвалиды

В Алтайском крае региональное минсоцзащиты зафиксировало снижение спроса на услуги домов-интернатов для пожилых людей, сообщает Telegram-канал « Ленина, 59 ».

В ведомстве отметили, что на протяжении последних 7 лет в крае нет очередности среди пожилых людей и граждан с ограниченными возможностями здоровья, которые хотят попасть в такие учреждения.

«Все больше пенсионеров принимают решение остаться в семьях с родными. Как результат, становится более востребованным применение в регионе так называемых стационарозамещающих технологий. С учетом новых тенденций, министерством взят курс на создание центров дневного пребывания и внедрение новых социальных технологий: учебное сопровождаемое проживание, приемная семья, тренировочная квартира и так далее», — отмечают в сообщении.

Одним из таких соцучреждений, активно использующим стационарозамещающие технологии, стал бийский Комплексный центр соцобслуживания населения. Там внедряют новые методики по уходу за престарелыми, инвалидами и детьми-инвалидами.

Пенсионер. Анна Зайкова

В ближайшее время к бийскому центру присоединят в качестве филиала Петропавловский дом-интернат — со всеми его площадями и резервами.

Примечательно, что в июне в этом учреждении не осталось ни одного пенсионера. Большинство из них пожелали переехать в Бийский дом-интернат для престарелых и инвалидов, либо вернулись в семьи к родственникам.

«В этом году в здании дома-интерната начнутся ремонтные работы. Здесь планируется значительно расширить количество социальных услуг для жителей района, в том числе для детей-инвалидов и семей, в которых воспитываются дети-инвалиды», — отметили в министерстве.

Кроме того, в Бийске планируют оказать соцподдержку большему количеству людей на дому. Таким образом появится новое направление — полустационарное соцобслуживание пожилых людей.

Пенсионерам предоставят социальную и социально-медицинскую помощь, пояснили в ведомстве.