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Жизнь

В алтайских ковидных госпиталях продолжает расти число тяжелых пациентов

В Алтайском крае за сутки зарегистрировали 195 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 129 пациентов, умерло 12 человек, сообщили в оперштабе 18 января.

Ковидный госпиталь в Алтайском крае. Коронавирус.
Ковидный госпиталь в Алтайском крае. Коронавирус.
altairegion22.ru

В больницах в тяжелом состоянии находится 377 пациентов, что на пять человек больше, чем днем ранее. 111 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ (+4 за сутки).

Всего в ковидных госпиталях с коронавирусом 1 843 человека, 1 060 с вирусной пневмонией.

Общее число заболевших в крае составляет 36 542 человека, выздоровели всего 32 709 человек, умерло 1 770.

В резервном фонде свободными остаются 711 коечных мест.

Коронавирус. Пандемия.
Коронавирус. Пандемия.
CC0

Новые случаи

  • Барнаул — 55,
  • Бийск — 15,
  • Рубцовск — 14,
  • Славгород — 6,
  • Заринск, Благовещенский, Поспелихинский районы — по 5 заболевших,
  • Алейск, Кулундинский, Локтевский, Павловский районы — по 4 заболевших,
  • Волчихинский, Завьяловский, Каменский, Ключевской, Курьинский, Тальменский, Шипуновский районы — по 3 заболевших,
  • Новоалтайск, Алейский, Баевский, Бийский, Быстроистокский, Заринский, Калманский, Краснощековский, Кытмановский, Мамонтовский, Михайловский, Новичихинский, Первомайский, Ребрихинский, Родинский, Рубцовский, Табунский, Тогульский, Усть-Калманский районы — по 2 заболевших,
  • Бурлинский, Егорьевский, Ельцовский, Косихинский, Немецкий национальный, Романовский, Смоленский, Топчихинский, Троицкий, Тюменцевский, Угловский, Усть-Пристанский, Хабарский, Чарышский, Шелаболихинский район — по 1 заболевшему.

Всего в крае на коронавирус 1 022 836 человек. Количество тестирований с учетом повторных исследований — 5 453 за минувшие сутки.

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