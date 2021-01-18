В алтайских ковидных госпиталях продолжает расти число тяжелых пациентов

В больницах в тяжелом состоянии находится 377 пациентов, что на пять человек больше, чем днем ранее. 111 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ (+4 за сутки).
Всего в ковидных госпиталях с коронавирусом 1 843 человека, 1 060 с вирусной пневмонией.
Общее число заболевших в крае составляет 36 542 человека, выздоровели всего 32 709 человек, умерло 1 770.
В резервном фонде свободными остаются 711 коечных мест.
Новые случаи
- Барнаул — 55,
- Бийск — 15,
- Рубцовск — 14,
- Славгород — 6,
- Заринск, Благовещенский, Поспелихинский районы — по 5 заболевших,
- Алейск, Кулундинский, Локтевский, Павловский районы — по 4 заболевших,
- Волчихинский, Завьяловский, Каменский, Ключевской, Курьинский, Тальменский, Шипуновский районы — по 3 заболевших,
- Новоалтайск, Алейский, Баевский, Бийский, Быстроистокский, Заринский, Калманский, Краснощековский, Кытмановский, Мамонтовский, Михайловский, Новичихинский, Первомайский, Ребрихинский, Родинский, Рубцовский, Табунский, Тогульский, Усть-Калманский районы — по 2 заболевших,
- Бурлинский, Егорьевский, Ельцовский, Косихинский, Немецкий национальный, Романовский, Смоленский, Топчихинский, Троицкий, Тюменцевский, Угловский, Усть-Пристанский, Хабарский, Чарышский, Шелаболихинский район — по 1 заболевшему.
Всего в крае на коронавирус 1 022 836 человек. Количество тестирований с учетом повторных исследований — 5 453 за минувшие сутки.