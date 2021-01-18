В алтайских ковидных госпиталях продолжает расти число тяжелых пациентов

В Алтайском крае за сутки зарегистрировали 195 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 129 пациентов, умерло 12 человек, сообщили в оперштабе 18 января.

В больницах в тяжелом состоянии находится 377 пациентов, что на пять человек больше, чем днем ранее. 111 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ (+4 за сутки).

Всего в ковидных госпиталях с коронавирусом 1 843 человека, 1 060 с вирусной пневмонией.

Общее число заболевших в крае составляет 36 542 человека, выздоровели всего 32 709 человек, умерло 1 770.

В резервном фонде свободными остаются 711 коечных мест.

Коронавирус. Пандемия. CC0

Новые случаи

Барнаул — 55,

Бийск — 15,

Рубцовск — 14,

Славгород — 6,

Заринск , Благовещенский , Поспелихинский районы — по 5 заболевших,

Благовещенский Поспелихинский районы — по 5 заболевших, Алейск , Кулундинский , Локтевский , Павловский районы — по 4 заболевших,

Кулундинский Локтевский Павловский районы — по 4 заболевших, Волчихинский , Завьяловский , Каменский , Ключевской , Курьинский , Тальменский , Шипуновский районы — по 3 заболевших,

Завьяловский Каменский Ключевской Курьинский Тальменский Шипуновский районы — по 3 заболевших, Новоалтайск , Алейский , Баевский , Бийский , Быстроистокский , Заринский , Калманский , Краснощековский , Кытмановский , Мамонтовский , Михайловский , Новичихинский , Первомайский , Ребрихинский , Родинский , Рубцовский , Табунский , Тогульский , Усть-Калманский районы — по 2 заболевших,

Алейский Баевский Бийский Быстроистокский Заринский Калманский Краснощековский Кытмановский Мамонтовский Михайловский Новичихинский Первомайский Ребрихинский Родинский Рубцовский Табунский Тогульский Усть-Калманский районы — по 2 заболевших, Бурлинский , Егорьевский , Ельцовский , Косихинский , Немецкий национальный , Романовский , Смоленский , Топчихинский , Троицкий , Тюменцевский , Угловский , Усть-Пристанский , Хабарский , Чарышский , Шелаболихинский район — по 1 заболевшему.

Всего в крае на коронавирус 1 022 836 человек. Количество тестирований с учетом повторных исследований — 5 453 за минувшие сутки.