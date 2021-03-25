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Жизнь

В алтайских ЗАГСах теперь можно делать практически все

В органах ЗАГС региона отменили часть ограничительных мер, которые были введены из-за пандемии коронавируса.

Дворец бракосочетания.
Дворец бракосочетания.
wikimapia.org

Речь в частности идет о предварительной записи на оказание услуги по государственной регистрации актов гражданского состояния.

Управление юстиции Алтайского края сообщает, что также сняты ограничения на проведение церемонии имянаречения и чествования юбиляров семейной жизни.

При этом органы ЗАГС продолжают работать с соблюдением требований по профилактики коронавирусной инфекции COVID-19: социальная дистанция, обязательное использование масок для индивидуальной защиты органов дыхания в помещениях также необходимы.

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