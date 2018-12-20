В Алтайский край дважды попытались ввезти 20 тонн опасной говядины

Замороженную говядину перевозили в грузовом автомобиле из Республики Казахстан в Бийск. При проверке специалисты обнаружили нарушения в оформлении ветеринарно- сопроводительных документов, которые подтверждают безопасность груза, а на продукции ветеринарные клейма имели нечеткий оттиск. Груз решили вернуть на территорию Республики Казахстан.
Однако позже Пограничное управление ФСБ России по Алтайскому краю и Алтайская таможня сообщили, что несмотря на запрет, продукцию повторно пытались ввезти на территорию России, но уже в Кулундинском районе.