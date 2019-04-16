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Жизнь

В Алтайский край идет штормовой ветер с метелями

18 апреля в Алтайском крае прогнозируют сильный ветер с порывами до 27 м/с. Синоптики алтайского ЦГМС объявили штормовое предупреждение.

Снег идет. Зима. Метель.
Снег идет. Зима. Метель.
СС0

Усиление ветра до 17−22 м/с ожидают в течение всех суток 18 апреля. Порывы будут достигать 25−27м/с.

Кроме того, ожидается мокрый снег, местами в предгорьях осадки будут сильные, возможны метели. На дорогах сильная гололедица.

17 апреля

На территории края ночью без осадков, температура ожидается -4.-9 градусов, днем во второй половине дня в северо-западных районах небольшой дождь и +8.+13 градусов, местами до +18.

18 апреля

Ночью на большей части края снег и мокрый снег, местами метель. Температура составит -2.-7 градусов. Днем термометры покажут -3.+3 градуса, местами до +7.

19 апреля

Ночью в крае без осадков, температура -6.-11 градусов. Днем также без осадков, температура 0.+5 градусов. В южных районах до +10.

В Барнауле

  • 17 апреля ночью будет -5.-7 градусов, днем +9.+11 градусов и без осадков.
  • 18 апреля ночью -2.-4 градуса, днем около 0, возможен снег и метель.
  • 19 апреля ночью -9.-10 градусов, днем +3.+5, без осадков.
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