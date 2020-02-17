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Жизнь

В Алтайский край идут метели

Во второй половине ночи и днем 19, а также 20 февраля в Алтайском крае будут метели, сильный снег и ветер. Об этом предупредили синоптики Алтайского ЦГМС.

Зима, метель, снег.
Зима, метель, снег.
pixabay.com

Ожидается снег, мокрый снег, временами сильной интенсивности. Ветер 12−17 м/с, местами до 22 м/с.

На дорогах сильная гололедица, снежные заносы.

Температура воздуха днем 19 и 20 февраля составит −5…+3 градуса.

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