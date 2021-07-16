17 июля
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Жизнь

В Алтайский край из Таджикистана пытались ввезти настоящих вредителей

Специалисты краевого управления Россельхознадзора и Алтайской испытательной лаборатории ФГБУ ЦНМВЛ задержали партию саженцев лимона из Таджикистана.

Лимон.
Лимон.
СС0.

В результате обследования цитрусовых было установлено, что на них находится вредоносный карантинный объект — калифорнийская щитовка.

Как рассказали в лаборатории, щитовка калифорнийская является опасным насекомым-вредителем, она внесена в список карантинных объектов, что подразумевает осуществление строгого контроля за ввозом подкарантинной продукции из регионов, где данное насекомое обитает.

Щитовка способна наносить вред более, чем 200 видам кормовых растений, включая плодовые, ягодные и декоративные культуры, а также лиственные породы деревьев и кустарников.

Самки и личинки калифорнийской щитовки снабжены ротовыми щетинками колющего типа, с помощью которых они повреждают растения, приводя к преждевременному опаданию листвы, плодов, к растрескиванию и отмиранию коры.

Именно поэтому вредную партию саженцев уничтожили.

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