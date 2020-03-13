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Жизнь

В Алтайский край могут прилететь лебеди-шипуны с птичьим гриппом

Лебеди-шипуны, больные птичьим гриппом, могут прилететь в степи Алтайского края, рассказал в Facebook орнитолог Алексей Эбель.

Лебедь-шипун.
Лебедь-шипун.
Д. Кузменкин, А. Скачко

«Короновирус — короновирусом, а тут в самом подбрюшье Западной Сибири обнаружено уже 5 случаев птичьего гриппа. При этом — только у лебедей-шипунов (а может у других видов и не проверяли?). Это не 5 птиц, а 35 в 5 локациях», — сообщает ученый.

При этом, по его словам, птицы пойдут на север, в том числе и в степи Алтайского края.

Комментаторы полагают, что больная птица вряд ли сможет куда-то полететь. Эбель ответил, что птичий грипп может и из Китая до Африки долететь.

«И каждый год долетает до Сибири. Вопрос не в том, долетит или нет, а в масштабах», — добавил он.

Чем это опасно

«У нас уже были прецеденты, когда охотники гриппозных уток притаскивали на подворья, даже потрошками свою птицу кормили, после чего дохла не только у них, но и соседям доставалось. Это еще один аргумент к тому, почему весной лучше воздержаться от охоты. Я уж не говорю про то, на каких порой отстойниках в Китае сидит эта „экологически чистая“ птица», — написал ученый.

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