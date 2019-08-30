Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
30 августа
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

В Алтайский край попытались ввезти 9 тонн контрабанды

На границе с Казахстаном таможенники обнаружили 9 тонн контрабандного товара во время проведения ветеринарного контроля. Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Управления Россельхознадзора.

Дорога.
Дорога.
СС0

Таможенники изъяли 5 тонн меда, 4 тонны корма для кошек, 72 килограмма кисломолочной продукции без маркировки и необходимых документов.

Контрабанду привезли из Киргизии и Казахстана. На территорию края ее не допустили.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость