В Алтайский край попытались ввезти 9 тонн контрабанды

Таможенники изъяли 5 тонн меда, 4 тонны корма для кошек, 72 килограмма кисломолочной продукции без маркировки и необходимых документов.
Контрабанду привезли из Киргизии и Казахстана. На территорию края ее не допустили.
На границе с Казахстаном таможенники обнаружили 9 тонн контрабандного товара во время проведения ветеринарного контроля. Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Управления Россельхознадзора.
Таможенники изъяли 5 тонн меда, 4 тонны корма для кошек, 72 килограмма кисломолочной продукции без маркировки и необходимых документов.
Контрабанду привезли из Киргизии и Казахстана. На территорию края ее не допустили.
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