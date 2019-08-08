В Алтайский край придут дожди и станет прохладнее

Погода в Алтайском крае
8 августа
- Днем +27… +32, в отдельных районах небольшой и умеренный дождь, гроза, град, утром местами туман.
9 августа
- Ночью +12… +17, в северо-западных районах до +7, в отдельных районах небольшой и умеренный дождь, гроза.
- Днем +23… +28, в отдельных районах небольшой и умеренный дождь, в южных районах местами сильный дождь, гроза, град.
10 августа
- Ночью +8… +13, в отдельных районах небольшой и умеренный дождь, гроза.
- Днем +21… +26, в отдельных районах небольшой и умеренный дождь, гроза.
Погода в Барнауле
8 августа
- Днем +27… +29, во второй половине дня небольшой дождь, возможна гроза.
9 августа
- Ночью +12… +14, без осадков.
- Днем +23… +25, во второй половине дня небольшой дождь, гроза.
10 августа
- +9… +11, в начале ночи небольшой дождь, гроза.
- +22… +24, в конце дня небольшой дождь, гроза.