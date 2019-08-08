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Жизнь

В Алтайский край придут дожди и станет прохладнее

С 8 по 10 августа в Алтайском крае и Барнауле будут идти дожди, а жара на некоторое время спадет. Такой прогноз дают в алтайском ЦГМС.

Дождь.
Дождь.
СС0

Погода в Алтайском крае

8 августа

  • Днем +27… +32, в отдельных районах небольшой и умеренный дождь, гроза, град, утром местами туман.

9 августа

  • Ночью +12… +17, в северо-западных районах до +7, в отдельных районах небольшой и умеренный дождь, гроза.
  • Днем +23… +28, в отдельных районах небольшой и умеренный дождь, в южных районах местами сильный дождь, гроза, град.

10 августа

  • Ночью +8… +13, в отдельных районах небольшой и умеренный дождь, гроза.
  • Днем +21… +26, в отдельных районах небольшой и умеренный дождь, гроза.

Погода в Барнауле

8 августа

  • Днем +27… +29, во второй половине дня небольшой дождь, возможна гроза.

9 августа

  • Ночью +12… +14, без осадков.
  • Днем +23… +25, во второй половине дня небольшой дождь, гроза.

10 августа

  • +9… +11, в начале ночи небольшой дождь, гроза.
  • +22… +24, в конце дня небольшой дождь, гроза.
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