В Алтайский край прилетел глава МЧС России

25 февраля в Алтайский край прибыл министр по чрезвычайным ситуациям России Евгений Зиничев. До визита в регион глава МЧС находился в Иркутской области.

Глава МЧС и губернатор Алтайского края Виктор Томенко работают в Бийске, где проходит рабочее совещание по вопросам подготовки города Бийска и Бийского района к паводку.

Зиничев решил проверить, как организованы работы по подготовке территории к пропуску талых вод, а также к пожароопасному сезону, говорится в сообщении пресс-службы администрации АК.

«В целом работа региональной подсистемы РСЧС выстроена в соответствии со всеми руководящими документами. Все основные алгоритмы нашей работы за прошедший год в достаточной степени отлажены. Мы сформировали и утвердили весь комплекс необходимых документов для того, чтобы организовать работу в паводкоопасный период этого года и подготовиться к пожароопасному сезону», — заявил губернатор.

Прогноз паводковой обстановки

На совещании о прогнозе развития паводковой обстановки в Бийске и Бийском районе рассказал руководитель краевой Гидрометеослужбы Александр Люцигер.

Он отметил, что с учетом выпавших с 22 по 24 февраля сильных осадков в бассейне реки Бия и в среднем и нижнем течении реки Катунь сформировались снегозапасы в два и более раза превышающие нормы на текущую дату.

Нормы превышены как по объему, так и по содержанию воды в снежном покрове.

Накопление снегозапасов может продолжиться еще на протяжении нескольких недель. В период снеготаяния будет формироваться обильный склоновый сток, который резко увеличит приток в акватории.

Первая волна паводка может стать сложной, считает Александр Люцигер.

Ранее сообщалось, что на Алтайский край надвигаются метели и мокрый снег. На юге региона — снег с дождем.