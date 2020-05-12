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12 мая 27°C

Аномальная жара обрушилась на Алтайский край. Стало известно, что придет ей на смену

Период аномально жаркой погоды, который установился в Алтайском крае, продлится до конца рабочей недели. На смену ясной и солнечной погоды придет шквалистое усиление ветра и грозы.

Лето. Жара.
Лето. Жара.
СС0.

В данный момент на территории нашего региона действует штормовое предупреждение.

Как рассказала altapress.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмила Сырых, все рабочие дни, вплоть до пятницы, в регионе будет очень жарко — до +35 градусов.

При этом осадков в виде гроз, которые зачастую сопутствуют жаре, в ближайшие дни не ожидается. Однако, согласно прогнозу синоптиков, во второй половине дня 15 мая погода изменится.

В некоторых районах края ожидается усиление ветра. Местами он будет шквалистым. В западных и южных районах прогнозируются кратковременные грозы.

Гроза над Барнаулом.
Гроза над Барнаулом.
altapress.ru

Ближайшие выходные, как отметила собеседница, по всей вероятности, будут дождливыми. Местами также ожидаются грозы.

При этом будет достаточно жарко. По сравнению с периодом аномальной жары температуры понизятся в эти дни лишь на 3−4 градуса.

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