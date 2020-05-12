Аномальная жара обрушилась на Алтайский край. Стало известно, что придет ей на смену

Период аномально жаркой погоды, который установился в Алтайском крае, продлится до конца рабочей недели. На смену ясной и солнечной погоды придет шквалистое усиление ветра и грозы.

В данный момент на территории нашего региона действует штормовое предупреждение.

Как рассказала altapress.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмила Сырых, все рабочие дни, вплоть до пятницы, в регионе будет очень жарко — до +35 градусов.

При этом осадков в виде гроз, которые зачастую сопутствуют жаре, в ближайшие дни не ожидается. Однако, согласно прогнозу синоптиков, во второй половине дня 15 мая погода изменится.

В некоторых районах края ожидается усиление ветра. Местами он будет шквалистым. В западных и южных районах прогнозируются кратковременные грозы.

Гроза над Барнаулом. altapress.ru

Ближайшие выходные, как отметила собеседница, по всей вероятности, будут дождливыми. Местами также ожидаются грозы.

При этом будет достаточно жарко. По сравнению с периодом аномальной жары температуры понизятся в эти дни лишь на 3−4 градуса.