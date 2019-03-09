В Алтайский край рано вернутся перелетные птицы

Жители Алтайского края заметили, что в регион начали возвращаться птицы, которые улетали зимовку в теплые края. Орнитолог Алексей Эбель рассказал altapress.ru, что из-за теплого марта основная масса птиц вернется довольно рано.

Орнитолог уточняет, что корректнее говорить не о перелете птиц, а их движении. Многие виды птиц, которых мы считаем «своими», прилетают на зимовку из более северных и восточных территорий, а наши перемещаются в более тёплые пределы.

Алексей Эбель,

орнитолог:

Движение птиц действительно началось. Из тех видов, что не зимуют в массе (только местами в небольшом количестве), у нас с начала марта полетели галки. Сейчас местами в Барнауле можно наблюдать их стаи до нескольких сотен птиц. В западных районах края появились грачи, в Лебедином начали разлетаться на освобождающиеся ото льда водоёмы лебеди и утки.

Настоящий пролёт начнётся в конце второй — начале третьей декады марта, говорит Эбель. В это время в Алтайском крае появляются скворцы, зяблики, жаворонки, гуси и утки, серые цапли, крупные чайки.

Алексей Эбель,

орнитолог:

По прогнозу на ближайшие две недели погода будет весьма весенней, так что в этом году всё должно случиться рано.

Участники проекта «Усынови заказник» ранее написали в соцсетях, что в Алтайском крае проснулись первые бабочки. Погреться на окно вылетела крапивница (лат. Aglais urticae).

Алексей Эбель рассказал, что следить за прилетом птиц можно будет на специальном сервисе.