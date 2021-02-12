В Алтайский край стали меньше переезжать из-за рубежа

В крае реализуют подпрограмму «Оказание содействия добровольному переселению в Алтайский край соотечественников, проживающих за рубежом». По ней за 2020 год в регион переехали 1096 человек, из них 506 участников программы и 590 членов их семей.
Годом ранее в регион переехали 1868 участников программы.
Больше всего на Алтай переезжают из Казахстана, а также Азербайджана, Армении, Германии, Киргизии, Литвы, Туркменистана, Узбекистана и Украины.
«Обзаводились жильем переселенцы самостоятельно. Доля участников программы, имеющих постоянное жилье на территории края, составила 27 процентов от численности переселившихся», — сообщили в пресс-службе краевого правительства.
В 2021 году ожидают прибытие не менее тысяч соотечественников.