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Жизнь

В Алтайский край стали меньше переезжать из-за рубежа

За 2020 год в Алтайский край переехали более тысячи человек. Почти 90% из них прибыли из Казахстана.

Чемодан.
Чемодан.
СС0

В крае реализуют подпрограмму «Оказание содействия добровольному переселению в Алтайский край соотечественников, проживающих за рубежом». По ней за 2020 год в регион переехали 1096 человек, из них 506 участников программы и 590 членов их семей.

Годом ранее в регион переехали 1868 участников программы.

Больше всего на Алтай переезжают из Казахстана, а также Азербайджана, Армении, Германии, Киргизии, Литвы, Туркменистана, Узбекистана и Украины.

«Обзаводились жильем переселенцы самостоятельно. Доля участников программы, имеющих постоянное жилье на территории края, составила 27 процентов от численности переселившихся», — сообщили в пресс-службе краевого правительства.

В 2021 году ожидают прибытие не менее тысяч соотечественников.

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