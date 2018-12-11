В Алтайский край тайно этапировали десятки «смертников» из колонии «Черный беркут»

Стало известно, что еще в августе в Алтайский край вывезли заключенных из уральской колонии ИК-56 «Черный беркут», передает ТАСС. В этом учреждении содержались «пожизненники» и те, кто был приговорен к смертной казни, но им заменили расстрел заключением.

«Черный беркут» называют пристанищем маньяков, террористов и убийц. Эту колонию закрывают, так как ее здания износились на 100%, заявили во ФСИН. Учреждение, основанное в 60-е годы прошлого века, стоит на скале у города Ивдель в 615 км севернее Екатеринбурга. Здания сделаны из дерева. Нужду заключенные справляли в ведра, пишет Dailystorm.ru.

Заключенных решили перевезти в более комфортные условия. Часть из сидевших в этой колонии отправили сейчас в Хабаровский край в ИК-6 «Снежинка». Туда перевезли осужденных пожизненно. А вот тех, кому смертную казнь заменили на 25 лет лагерей, отправили на Алтай. Последнего «смертника» перевели из «Черного беркута» 9 августа.

Сколько было заключенных в «Черном беркуте»

В этой колонии на Урале по данным на 1 января 2017 года в ней содержались 97 пожизненно осужденных и более 120 человек, кому смертную казнь заменили лишением свободы. По данным ФСИН, «в связи с окончанием срока отбывания наказания за последние два года из ИК-56 освободились 27 осужденных (в 2017 году — 12, в 2018 год — 15 человек) которым смертная казнь была заменена на лишение свободы сроком на 25 лет».

Какие «знаменитости» отбывали наказание в колонии

В «Черном беркуте» сидел один из организаторов теракта на Черкизовском рынке Илья Тихомиров, «липецкий» душитель Анатолий Седых, убивший 12 девушек, и «ховринский» маньяк Владимир Белов, на чьем счету более 80 жизней. Тут содержались также Эдуард Чудинов — главарь банды, лишившей жизней 15 молодых женщин, и насильник Владимир Миргород, убивший 16 человек.