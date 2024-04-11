11 апреля
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Жизнь

В Алтайский край вернется снег, но мокрый

По прогнозам алтайских синоптиков в регион вернется снег, однако он будет мокрым. Подробности прогноза на 11 апреля рассказали в региональном гидрометцентре.

Зима. Мокрый снег.
Зима. Мокрый снег.
СС0

Погода в Алтайском крае

В регионе ночью температура составила -1,+4 гр.

Осадки в виде небольшого мокрого снега, местами по югу умеренный дождь. На дорогах местами гололедица.

Ветер северо-западный, 3-8 м/с.

Тепло оставило Алтайский край, надеемся, что ненадолго. Но днем температура составит +3,+8 гр.

Осадки в виде небольших, местами умеренных дождей.

Ветер северо-западный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Погода в Барнауле

Ночью в Барнауле температура составила -1,+1 гр. Осадки в виде небольшого мокрого снега. На дорогах местами гололедица.

Ветер северо-западный, 3-8 м/с.

Днем краевой столице также не стоит ожидать сильного тепла. Температура составит +4,+6 гр.

Временами в Барнауле пройдет дождь.

Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Без порывов.

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