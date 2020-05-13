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Жизнь

В Алтайский край вернулись 312 человек из 25 стран

С 27 апреля по 10 мая в Алтайский край вернулись 312 человек из 25 стран, сообщил региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Власти назвали ТОП стран, из которых прибывали жители края.

Ночь, аэропорт
Ночь, аэропорт
СС0

По данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, большинство жителей регионов Сибири вернулись из Казахстана, Китая, Монголии, Тайланда, Вьетнама, Германии и Украины.

ТОП-5 стран, откуда вернулись жители Алтайского края

  • Монголия— 86 (27,56%),
  • Китай — 46 (14,74%),
  • Вьетнам — 20 (6,41%),
  • Германия — 20 (6,41%),
  • Казахстан — 19 (6,09%).

По прибытии у всех туристов измеряют температуру и берут анализы на коронавирус. Для прибывших действует режим строгой изоляции под наблюдением, а за нарушение предусмотрены штрафы.

На 12 мая в обсерваторе на базе санатория «Сосновый бор» находятся 112 человек: 12 туристов из Москвы и из-за рубежа, а также 100 жителей края, работавших на вахте в Якутии.

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