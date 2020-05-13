С 27 апреля по 10 мая в Алтайский край вернулись 312 человек из 25 стран, сообщил региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Власти назвали ТОП стран, из которых прибывали жители края.

По данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, большинство жителей регионов Сибири вернулись из Казахстана, Китая, Монголии, Тайланда, Вьетнама, Германии и Украины.

ТОП-5 стран , откуда вернулись жители Алтайского края

Монголия— 86 ( 27,56%),

27,56%), Китай — 46 ( 14,74%),

14,74%), Вьетнам — 20 ( 6,41%),

6,41%), Германия — 20 ( 6,41%),

6,41%), Казахстан — 19 ( 6,09%).

По прибытии у всех туристов измеряют температуру и берут анализы на коронавирус. Для прибывших действует режим строгой изоляции под наблюдением, а за нарушение предусмотрены штрафы.

На 12 мая в обсерваторе на базе санатория «Сосновый бор» находятся 112 человек: 12 туристов из Москвы и из-за рубежа, а также 100 жителей края, работавших на вахте в Якутии.