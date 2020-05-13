В Алтайский край вернулись 312 человек из 25 стран

По данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, большинство жителей регионов Сибири вернулись из Казахстана, Китая, Монголии, Тайланда, Вьетнама, Германии и Украины.
ТОП-5 стран, откуда вернулись жители Алтайского края
- Монголия— 86 (27,56%),
- Китай — 46 (14,74%),
- Вьетнам — 20 (6,41%),
- Германия — 20 (6,41%),
- Казахстан — 19 (6,09%).
По прибытии у всех туристов измеряют температуру и берут анализы на коронавирус. Для прибывших действует режим строгой изоляции под наблюдением, а за нарушение предусмотрены штрафы.
На 12 мая в обсерваторе на базе санатория «Сосновый бор» находятся 112 человек: 12 туристов из Москвы и из-за рубежа, а также 100 жителей края, работавших на вахте в Якутии.