4 апреля
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Жизнь

В Алтайский край вернулись черные аисты

В Алтайский край прилетели черные аисты. Об этом сообщает орнитолог Алексей Эбель.

Черный аист с птенцом.
Черный аист с птенцом.
Алексей Эбель

О прилете аистов он узнал по камере, которая располагается над гнездом недалеко от Барнаула.

Первый аист прилетел к гнезду на неделю раньше прошлого года. 2 апреля прилетела и самка аиста. Они, как и орлы, зимуют отдельно.

Третий аист — Роберт — еще не прилетел. Пока что он слишком молод и ему еще рано заводить семью.

Напомним, что в России черные аисты занесены в Красную книгу. Пока что точное количество гнезд в нашем регионе установить не удается.

Ранее сообщалось, что на Алтае снежные барсы разгрызли фотоловушку.

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