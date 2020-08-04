Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
4 августа 28°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь
101

В Алтайский край впервые приедет друг детства известного композитора и поэта Игоря Талькова

Преподаватель Алтайского филиала РАНХиГС пригласил Владислава Черняева пообщаться со студентами академии.

Владислав Черняев
Владислав Черняев
Фото из архива РАНХиГС

Доцента кафедры гуманитарных и естественно-научных дисциплин академии Владимира Барбашова и Владислава Черняева связывают не только дружеские отношения, но и годы сотрудничества. Алтайский преподаватель подготовил монографию «Дискредитация известной творческой личности в современном медиадискурсе: междисциплинарный подход», цитируя фрагменты воспоминаний Владислава Черняева об Игоре Талькове, опубликованные в 2003 году в литературном альманахе «Тула». Накануне в рамках поездки в Щекино, родной город Игоря Талькова, Владимир Барбашов вновь встретился с Владиславом Черняевым.

Владимир Барбашов,
доцента кафедры гуманитарных и естественно-научных дисциплин академии:

Пользуясь случаем, я пригласил его с супругой в Алтайский филиал РАНХиГС, чтобы и наши студенты имели возможность пообщаться с такими интересными личностями. Владислав Черняев планирует приехать в Алтайский край в следующем году.

Также во время поездки Владимир Барбашов посетил музей-усадьбу Ясная Поляна. Житель Алтайского края уверен, посещение мест, где жили и работали выдающиеся соотечественники, для преподавателя всегда новый импульс в работе. Материалы о творческом наследии Л. Н. Толстого будут в дальнейшем использованы в рамках научно-исследовательской работы кафедры гуманитарных и естественно-научных дисциплин, включая научные публикации студентов. А столетний юбилей музея-усадьбы Ясная Поляна, грядущий в следующем году, является хорошим поводом для организации в Алтайском филиале РАНХиГС различных научных мероприятий

Источник: официальный сайт Алтайского филиала РАНХиГС

  • Новости компаний
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость