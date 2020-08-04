В Алтайский край впервые приедет друг детства известного композитора и поэта Игоря Талькова

Доцента кафедры гуманитарных и естественно-научных дисциплин академии Владимира Барбашова и Владислава Черняева связывают не только дружеские отношения, но и годы сотрудничества. Алтайский преподаватель подготовил монографию «Дискредитация известной творческой личности в современном медиадискурсе: междисциплинарный подход», цитируя фрагменты воспоминаний Владислава Черняева об Игоре Талькове, опубликованные в 2003 году в литературном альманахе «Тула». Накануне в рамках поездки в Щекино, родной город Игоря Талькова, Владимир Барбашов вновь встретился с Владиславом Черняевым.
Владимир Барбашов,
доцента кафедры гуманитарных и естественно-научных дисциплин академии:
Пользуясь случаем, я пригласил его с супругой в Алтайский филиал РАНХиГС, чтобы и наши студенты имели возможность пообщаться с такими интересными личностями. Владислав Черняев планирует приехать в Алтайский край в следующем году.
Также во время поездки Владимир Барбашов посетил музей-усадьбу Ясная Поляна. Житель Алтайского края уверен, посещение мест, где жили и работали выдающиеся соотечественники, для преподавателя всегда новый импульс в работе. Материалы о творческом наследии Л. Н. Толстого будут в дальнейшем использованы в рамках научно-исследовательской работы кафедры гуманитарных и естественно-научных дисциплин, включая научные публикации студентов. А столетний юбилей музея-усадьбы Ясная Поляна, грядущий в следующем году, является хорошим поводом для организации в Алтайском филиале РАНХиГС различных научных мероприятий
Источник: официальный сайт Алтайского филиала РАНХиГС