В Алтайского крае выхаживают найденного в огороде еле живого лосенка

Охотовед хозяйства Александр Титаренко незамедлительно выехал на место, матери лосенка нигде не было. Детеныша отнесли в сарай, накормили коровьим молоком и сообщили в управление охотничьего хозяйства минприроды Алтайского края.
«Сегодня лосенок был доставлен начальником отдела учета и использования объектов животного мира управления охотничьего хозяйства Евгением Батуриным в Алтайскую краевую общественную организацию помощи диким животным „Ноев ковчег“», — сообщают в ведомстве.
Лосенок оказался мальчиком. Состояние его уже удовлетворительное. Малыш проходит лечение и восстановление под присмотром специалистов. Пока он будет жить в специальном вольере до полного восстановления, после чего ветеринары определяться с его дальнейшей судьбе.
«К сожалению, выпустить в природу его не представляется возможным, так как он сразу же погибнет. Вероятнее всего он будет помещен в один из зоопарков», — добавили в минприроды.