В Алтайского крае выхаживают найденного в огороде еле живого лосенка

Жительница Рассказихи нашла в своем огороде беспомощного и обессиленного лосенка. Она обратилась в охотничье хозяйство «ИнТур» за помощью.

Охотовед хозяйства Александр Титаренко незамедлительно выехал на место, матери лосенка нигде не было. Детеныша отнесли в сарай, накормили коровьим молоком и сообщили в управление охотничьего хозяйства минприроды Алтайского края.

«Сегодня лосенок был доставлен начальником отдела учета и использования объектов животного мира управления охотничьего хозяйства Евгением Батуриным в Алтайскую краевую общественную организацию помощи диким животным „Ноев ковчег“», — сообщают в ведомстве.

Лосенок оказался мальчиком. Состояние его уже удовлетворительное. Малыш проходит лечение и восстановление под присмотром специалистов. Пока он будет жить в специальном вольере до полного восстановления, после чего ветеринары определяться с его дальнейшей судьбе.