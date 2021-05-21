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Жизнь

В Алтайского крае выхаживают найденного в огороде еле живого лосенка

Жительница Рассказихи нашла в своем огороде беспомощного и обессиленного лосенка. Она обратилась в охотничье хозяйство «ИнТур» за помощью.

Обессиленный лосенок.
Обессиленный лосенок.
minprirody.alregn.ru

Охотовед хозяйства Александр Титаренко незамедлительно выехал на место, матери лосенка нигде не было. Детеныша отнесли в сарай, накормили коровьим молоком и сообщили в управление охотничьего хозяйства минприроды Алтайского края.

«Сегодня лосенок был доставлен начальником отдела учета и использования объектов животного мира управления охотничьего хозяйства Евгением Батуриным в Алтайскую краевую общественную организацию помощи диким животным „Ноев ковчег“», — сообщают в ведомстве.

Лосенок оказался мальчиком. Состояние его уже удовлетворительное. Малыш проходит лечение и восстановление под присмотром специалистов. Пока он будет жить в специальном вольере до полного восстановления, после чего ветеринары определяться с его дальнейшей судьбе.

«К сожалению, выпустить в природу его не представляется возможным, так как он сразу же погибнет. Вероятнее всего он будет помещен в один из зоопарков», — добавили в минприроды.

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